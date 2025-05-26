肺腺癌 │ 47歲田蕊妮肺腺癌康復半年，大曬全家福最新狀態曝光

現年47歲的視后田蕊妮去年自揭患上非常初期的肺腺癌，所幸開刀做手術後體內已沒有癌細胞。休養半年，她近日就貼出一張全家福，公開其最新狀態。

田蕊妮與杜汶澤近年移居到台灣生活，去年（2024年）12月突然在社交平台上發文，公開自己早前做身體檢查，發現肺部陰影，繼而確診罹患非常初期的肺腺癌。幸好及早發現病灶，在發現有肺腺癌時屬於第0期，只需要盡快就醫和治療，將結節動手術切除就可以。

杜汶澤得悉消息後非常緊張，四處為愛妻尋找好醫生，亦諮詢香港醫生的意見，最終安排她到台灣長庚醫院做手術。所幸手術非常成功，田蕊妮形容術後感覺，即使打了止痛針，「每呼吸一下都是會痛的」，但就大讚當地醫護人員非常細心，復健過程中非常正面鼓勵她，亦不忘感謝老公全程無微不至的悉心照顧：「當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句『有你真好』。」

而杜汶澤之後亦替太太報平安，指現時肺部已經「100%沒有癌細胞，大家可以放心！」

田蕊妮去年自揭做身體檢查時發現肺部有陰影。（圖片取自Facebook）

再三檢查後，發現患上非常初期的肺腺癌。（圖片取自Facebook）

老公杜汶澤得悉消息後，安排她到台灣長庚醫院做手術。（圖片取自IG）

田蕊妮與老公杜汶澤於2005年結婚，至今19年。（圖片取自IG）

兩人至今仍十分恩愛。（圖片取自Facebook）

不時在社交平台上詨閃。（圖片取自Facebook）

田蕊妮與愛犬。（圖片取自IG）

田蕊妮近日貼出一張全家福。（圖片取自IG）

相隔約半年，田蕊妮近日在Instagram及Facebook上貼出一張與杜汶澤及愛犬的合照，並寫下：「我們的全家福」，十分溫馨。從照片可見，田蕊妮笑容燦爛，氣色相當不錯，看來康復情況理想；而杜汶澤輕輕搭住田蕊妮膊頭，兩人非常恩愛。

同場加映｜「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝、骨或淋巴。

肺腺癌是甚麼?跟肺癌有何分別?

肺腺癌（Adenocarinoma）是由氣管佈壁分泌黏細胞變異所致。

基本上，肺癌主要按癌細胞大小，分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌兩大類。

前者的癌細胞較小、後者較大，而肺腹癌屬非小細胞肺癌的一種。

病徵

一般難以察覺，可能有骨痛或頭痛，若慢性咳嗽持續3周以上、痰中帶有血絲、易氣喘、胸痛、體重異常減輕，頸部有淋巴結硬塊等症狀，要盡速就醫。

存活率

第1期肺腺癌患者5年存活率高達8成，若已擴散、進入3B期或第4期，癌細胞出現遠處轉移時，平均存活時間跌至6個月。

但情況因人而異，若能及早發現及治療，仍有機會治療。

治療方式

視乎不同情況，一般治療方式包括外科手術、化療、現療、標靶治療等。

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖

罹患肺癌4大常見成因

1.吸入二手煙

吸煙危害健康，即使是吸入二手煙，當中至少有70種以上的化學物質會致癌。

2.氡氣

這是一種無色、無味、但放射性的氣體，普通存在於這岩可與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生。

3.空氣污染

若每天呼吸的空氣裹參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮。

4.工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙卡肝部健康。

資料來源：外科專科醫生白映俞