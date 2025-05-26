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日本東京30度高溫，政府免收水費4個月鼓勵開冷氣 專家教你5招消暑避免中暑
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日本東京30度高溫，政府免收水費4個月鼓勵開冷氣 專家教你5招消暑避免中暑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本東京日前量得超過30度高溫，為防止民眾中暑致死，東京都政府宣佈將減免4個月「基本水費」，並鼓勵民衆多使用冷氣，預防中暑。

 

　　綜合日媒報道，東京市區本月20日下午2時30分，錄得氣溫達31.1度；東京近郊八王子更高達33.5度。為應對為期4個月的夏季高溫天氣，東京都政府宣佈，東京都內所有家庭的「基本水費」將免費4個月，政策將於6月至9月，或7月至10月實施具體時間取決於抄表時間。

 

　　政府表示，政策減免僅限「基本水費」，依照用水量收取的「使用費」仍會收取。據悉，東京都家庭的自來水費用，分為「基本費用」與「計量使用費」。前者依據管線口徑大小不同，每月基本水費介於860日圓至1,460日圓（約47至80港元）之間；後者則是使用量超過6立方米時，才會根據實際使用量，加收的相應費用。

 

　　東京都知事小池百合子表示，希望藉由免除基本水費，營造一個讓所有東京居民都能安心生活的環境。估計政策實施後，每戶可省下約5,000日圓(約272港元)。

 

鼓勵市民多開冷氣防中暑

 

　　除了免繳水費以減輕高物價對家庭帶來的負擔，東京都水道局還提到，日本民眾中暑死亡原因，有超過一半是因在家中不開冷氣導致中暑所致。因此，鼓勵民眾在夏天時多使用家中冷氣，不要為試圖省錢而中暑喪命。

 

降溫消暑方法

 

　　聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，曾接受訪問分享降溫消暑的秘訣：

 

降溫消暑方法

1. 大動脈位置散熱最快

  • 頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位，因大動脈貼近皮膚表面，使用退熱貼或冰放可快速將血液冷卻，達至降溫效果。

 

2, 冷敷可止痛消腫

  • 冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。
  • 緊記勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

 

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

  • 冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。
  • 冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於攝氏36度就算過低，攝氏35度以下是不正常，要盡快求醫。

 

4. 用攝氏30度水溫洗澡

  • 除了用退熱貼或冰敷，亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30度水溫洗澡，有助身體降溫。
  • 如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

 

4. 消暑5部曲（資料來源：消防處救護員會總幹事屈奇安）

  • 如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：
    a. 離開太陽直射地方，到陰涼處；
    b. 脫下多餘衣物；
    c. 確保空氣流通；
    d. 冷敷，如退熱貼或冰敷；
    e. 喝一點水。

 

資料來源：聖約翰救傷會總監鍾展鴻

 

轉載自晴報

Tags:#熱浪#東京#水費減免#預防中暑#冷氣#東京都政府#小池百合子#溫度調節#健康和安全#天氣
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