夏季皮膚病｜濕熱天氣汗皰疹易發 中醫解析病因，推薦2款清熱袪濕食療

端午節將至，夏日炎熱，讓人熱汗如洗。南方地區多濕多熱，各式各樣的皮膚疾病更易發生。天氣悶熱的時候，由於濕度高、雨水多，濕熱之邪容易停留在體內，或溢於皮膚肌肉表面，形成汗皰疹。註冊中醫師李殷兒話，汗皰疹有夏長冬藏的發作傾向，大部分患者一到春夏，手指腳掌便布滿「西米」樣水疱。

李醫師表示，汗皰疹是濕疹類的一種常見皮膚病。現代醫學尚未有確實病因，但認為過敏、流汗、壓力、飲食習慣等，都是本病的誘因。中醫稱汗皰疹爲「螞蟻窩」。中醫角度認爲，本病主因內有蘊熱，脾失健運或陰虛內熱，導致汗出不暢而致此病。脾胃是人體代謝水液的重要器官，夏日嗜食生冷，降低脾胃機能，水濕代謝不良而囤積於體內，阻礙身體氣機，一旦濕氣往體表走，便形成了汗皰疹。汗皰疹在臨床上最常見的證型是脾氣虛弱導致的濕熱蘊結型，一遇上又濕又熱的天氣便一觸即發。

汗皰疹的症狀

● 手掌、手指、腳掌、腳趾間皮膚的復發性水皰，發病以夏季多見；

● 水皰分散或成群發生在手掌或手指側面和指間，往往呈對稱性分布，多數爲粟粒至米粒大的深在性水皰，水皰早期透明；

● 後期則變混濁，一般不會破裂，2至3周內多自行吸收消退，形成領圈狀脫屑；

● 或因搔抓而表面剝脫、滲液、結痂，嚴重時整個手掌彌漫性脫屑；

● 或繼發感染呈現手部腫脹、疼痛、活動受限，或出現指甲營養不良。

李醫師提醒，汗皰疹病情較輕者，可隨著時間的推移會在秋冬後自行消退，毋須治療；嚴重時會形成膿疱，引發淋巴管炎和淋巴結炎等症狀，患者應正視問題，及早尋求治療。

李醫師推介夏日清熱袪濕食療

蓮子梔子甘草茶

材料：蓮子5錢、蓮子心1錢、梔子2錢、麥冬5錢、甘草2錢。

製法：將以上藥材洗淨，以2L水浸泡半小時，開火煲滾後以慢火煲45分鐘，代茶飲用即可。

功效：清心瀉火，解毒袪濕。

竹葉通草綠豆粥

材料：淡竹葉5錢、通草2錢、甘草2錢、綠豆2兩、煲粥米5兩。

製法：先將淡竹葉、通草、甘草洗淨，加水兩碗，煎30分鐘，煎成藥汁去渣，再與綠豆、煲粥米一起加水共煮，以文火煮成粥，早晚分食即可。

功效：清熱瀉火，解毒斂瘡。

被訪者簡介

李殷兒中醫師

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。