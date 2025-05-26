室內香氛蠟燭或人畜有害？解析劣質蠟燭的蠟材、燭芯、香料及燃點方法的健康風險

近年香氣蠟燭成為受歡迎產品，有些人用它以增添室內香味，有些人則用之以營造柔和、放鬆的氣氛。我曾參加過一個瑜伽班，導師一開始就在課室燃點起蠟燭來，點足一小時， 可惜我的鼻子特別敏感，對任何人工合成的假香味都嗅得出是「假嘢」，在一小時的課堂裏「密室陪焗」、吸足一小時，反而令我無法享受那堂瑜伽的樂趣。

香氣蠟燭產品雖然已流行了一段時間，但甚少人提到這些產品對人體甚至寵物的健康風險。其實香氣蠟燭產品由用甚麽蠟材料、甚麽燭芯、甚麽香料、到如何燃燒、燃燒多久，都可以危機四伏。

(一) 先談蠟材料：香氣蠟燭產品若是用石蠟 (paraffin wax) 或沒有標明甚麽材料的話，可能會變成家中之毒物，因它們會釋放致癌物質（例如甲苯 toluene 和苯 benzene），繼而進入大腦和肺部。

(二) 燭芯：有些香氣蠟燭產品會使用含鉛 (lead) 的金屬芯。鉛是有毒材料，能令神經系統、消化系統病發徵、腎功能受損、生育功能受損。

(三) 當看見任何產品只註明「香料」（Fragrance） 這個詞時，就要注意了：「香料」這一詞，意味著它可以合法地包含近 4,000 種未公開化學物質的其中一些成分。最常用於「香料」的化學物質有：(i) Phthalates (鄰苯二甲酸酯)：它通常用於延長香味的持續性，但已證實與生殖危害、生育問題和代謝紊亂有關 。(ii) 苯(Benzene) 和甲醛 (Formaldehyde) ：致癌物質。(iii) 揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds, VOCs)：刺激肺部、加重氣喘、污染室內空氣。不單蠟燭產品，市面上其實還有很多日常產品都會用到「香料」，例如：沐浴露、洗頭水和香水。記得曾有一個老中醫師說過，找他醫有關肺部疾病，他有兩種病人不醫的：一是不肯戒煙；二是不肯不噴香水。他解釋，不肯戒掉這兩種東西，肺是不會好的，根本「嘥藥費」。

可以說，市面上最劣質的蠟燭產品，就是用石蠟做蠟，燭芯是含鉛金屬芯，然後再加上一大堆化學香料。試想想，若還關上窗燃燒好一段的時間，吸入的毒素，直情是「人畜有害」。

現在有蠟燭產品是用大豆蠟 (Soywax) 、椰子蠟 （Coconut wax）和蜜蠟（beewax），相對來說，比石蠟安全。又，較優質的蠟燭芯是用棉芯和木芯製成，而非用含鉛金屬。亦有蠟燭產品用精油取代香料，但也要視乎精油的品質如何。想指出的是，目前世界各地對蠟燭產品沒有嚴格的規管，所以全都靠消費者自己自行判斷。

我的提議是：

（1）太便宜的劣質蠟燭產品根本百害而無一利，不買為妙。即使用到較優質的蠟燭產品，燃點的時候都必定要開窗通風，而且不能長期燃燒幾小時。



（2）現在有些蠟燭產品會標榜「嬰兒友善」或「動物友善」。首先，「友善」不代表「有益」，只是沒有用到那些非常有害的化學物質而已。二來，我個人偏向以安全行先，嬰兒和動物不懂說話，吸入那些標榜「友善」的蠟燭之後，究竟是否絕對無害，現在仍未有長期研究證明。所以我通常會建議，有嬰兒或動物的朋友，為到他們的健康著想，無必要在室內燃點蠟燭，就不要做這個行為。



（3）其實，保持家居清爽清潔通風，好過靠用蠟燭產品或化學產品去辟味。