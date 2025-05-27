照顧者專屬優惠咭：衣食住行折扣，為照顧者送暖獲社福界大獎

成為照顧者多年，經常要赤手空拳找資源。得悉有平台推出一張免費的「照顧者咭」，網羅包括鴻福堂、售賣護理產品的真善美、文化村與樂康軒等，超過80間涵蓋照顧者生活需要的商戶，提供購物優惠。對於還未到免費打針的年紀，基本上得不到甚麼福利或津貼的筆者，不免狐疑這是騙局嗎？

知道「照顧者咭」的初衷後，我反而有點感動，全香港120萬位照顧者的身份，終於獲得肯定，認同他們為社會的付出，而非被世界遺棄的隱形人生。

16社福機構合組平台 肯定照顧者身份

這張咭的全名為「照顧者易達咭」，由「照顧者易達平台」CAREREPS (下稱平台)發出。平台由16個關注照顧者需要的社福機構組成(名單見附註)，於2021年疫情期間創辦。照顧者易達平台第一召集人、大埔浸信會社會服務處總幹事吳健文(Man)坦言，經歷過父親患病，對照顧者的處境有切膚之痛。

2020年，吳爸爸在街上摔倒入院，因骨折而行動不便，倚賴輪椅出入，一度需要鼻胃喉餵食。吳媽媽年事已高，無力扶抱丈夫，照顧有困難。即使為吳爸爸申請入住政府資助老人院舍，至少要排期五年。

面對突如其來的照顧困局，緃使Man本身是社工，因為不熟悉長者服務，難免手忙腳亂，也要四出頻撲動用人脈，才找到合適院舍及安頓照顧事務。「可想而知一般照顧者，更加不知道從何入手，壓力更沉重。」他不禁感慨。

以小見大，平台的成員機構，均理解照顧者之苦。因此，平台除了一站式集結照顧者資源，更落力推動照顧者友善社區及倡議政策，「去讓這個社會知道，有需要關懷一眾照顧者。」Man說。

照顧者易達平台第一召集人、大埔浸信會社會服務處總幹事吳健文(Man)。(圖：照顧者易達平台 fb 專頁)

逾80商戶參與 提供生活折扣優惠

平台服務對象為護老者、照顧長期病患、身體殘疾人士、SEN等七類照顧者。單是16個平台成員機構旗下471個服務單位，接觸的照顧者群體超過18萬人，佔全港照顧者人口約六分之一。

至於平台最「實際」的優惠，亦即「照顧者易達咭」，全港照顧者也可以申請，會費全免。「這張咭是為了答謝照顧者，認同他們的身份，讓他們被看見。」Man補充，申請時，照顧者需要選擇其中一間平台成員機構，作為發咭機構，從而為照顧者建立安全網，確保有社福機構支援其需要。

照顧者易達咭既有超過80個商戶，提供餐飲、醫療、護理、服裝、電子產品，照顧者工作坊與喘息空間的優惠。

「照顧者易達咭」為照顧者提供多項優惠。(圖：照顧者易達平台)

8折買湯水 68折食自助午餐

例如在鴻福堂購買指定湯品，飲品與龜苓膏等，享有八折優惠。醫療方面，有牙科中心提供九折優惠，亦有聽力中心為老友記提供免費聽力測試及購物優惠。

另一方面，護理產品店真善美、文化村和樂康軒等，亦為持咭人提供9折優惠。想飲杯茶唞一唞，百樂酒店Park Cafe提供自助午餐、下午茶及晚餐時段享有全單68折優惠。種種均為照顧者的身心和荷包鬆一口氣。

至於大型企業，平台曾經與大快活、屈臣氏等連鎖商戶合作。Man透露，下一步期望能夠向餐飲商戶爭取，提供月餅折扣優惠。

「希望商界看到照顧者也是產業鏈其中一環，而非等待救濟。在北上消費潮流下，留港的照顧者，其實是穩定的消費客源，與商界互惠共贏。」平台成立至今，發出超過5,000張咭。

獲頒社聯「至善獎」 盼提高知名度

平台剛於五月中，榮獲被視為「香港社福界奧斯卡」的社聯「至善獎」，獲頒「卓越跨界別協作金獎」，表揚社福界與商界合作支援照顧者的努力。「至善獎」旨在嘉許社會服務領域中表現卓越的機構，並促進跨界別合作與交流。今屆設有31個獎項，特別注重創新、跨界協作、使用者共創等元素，以推動社會服務的可持續發展。

照顧者易達平台榮獲社聯「至善獎」的「卓越跨界別協作金獎」。(圖：社聯)

照顧者易達平台不時與商界合作。早前平台成員機構部分長者或其照顧者，參與大快活贊助的軟餐試食活動，有長者更可接受一對一吞嚥評估。(圖：照顧者易達平台)

Man期望，平台獲得「至善獎」後，令更多基金會或商界認識，有助平台爭取多些資源，擴大服務規模。平台長遠亦展望深化照顧者議題，包括多重照顧者、隱形照顧者與替假照顧者等。

筆者在社聯於五月中舉辦的「S+高峰會暨博覽2025」，第一次接觸平台。平台的參展攤位布置樸實，然而其重視照顧者身份的初衷，令人印象深刻。

照顧者易達平台在「S+高峰會暨博覽2025」的參展攤位。(圖：照顧者易達平台)

照顧者友善職場 熱門議題

同場亦有其他單位，提倡社會關注照顧者的身份。就像浸信會愛羣社會服務處「CARE College」照顧者友善職場的攤位，以「推動照顧者友善職場」為主題，鼓勵各界關心員工的照顧者身份和需要。攤位其中一項體驗活動，讓參觀者戴上耳筒，聆聽在職照顧者的日常經歷，真實感爆燈。

翻看展出的《共建照顧者職場友善行動計劃》小冊子，提出不少建議，例如僱主允許員工於必要時，帶同被照顧者上班，以及提供有薪的照顧者友善假期，有助履行陪診等照顧者職責等，在說出了員工兼顧照顧者責任時，最需要的支援。其實浸信會愛羣社會服務處，也是「照顧者易達平台」的成員機構之一。

浸信會愛羣社會服務處「CARE College照顧者學院」，於「S+高峰會暨博覽2025」的攤位，以「推動照顧者友善職場」為主題，設有互動設施，讓參觀者戴上耳筒，聆聽在職照顧者的日常經歷。(圖：CARE College照顧者學院 fb 專頁)

社聯S+高峰會暨博覽2025，於五月中在會展舉行。

有時我會想，人生不免會遇上成為照顧者的時刻，是他也是你和我。爭取社會認同照顧者的身份，是為了一份尊重，一份理解，一份包容，少一些歧視，別再把照顧者當作無償勞工或者負累。這也是對社會發展的覺察。照顧別人需要資源，為甚麼對於照顧者，就毋須提供資源關注他們？照顧者的付出，絕對需要更多的認同。

照顧者易達平台

網址：https://carereps.org/

「至善獎」

網址：https://award.hkcss.org.hk/

浸信會愛羣社會服務處CARE College

網址：https://carecollege.bokss.org.hk/zh-hant/

附註一：照顧者易達平台成員機構 （排名不分先後）：

浸信會愛羣社會服務處

香港婦女中心協會

基督教香港崇真會社會服務部

西貢區社區中心

九龍城浸信會社會服務處

大埔浸信會社會服務處

和悅社會企業

黑暗中對話（香港）基金會有限公司

建設健康九龍城協會

仁愛堂

和富社會企業

香港傷健協會

香港心理衛生會

香港聾人福利促進會

利民會

中國基督教播道會社會服務