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奪命車禍 │ 22歲獨生子電單車意外無外傷，數日後腦出血不幸離世，父親同意器官捐贈遺愛人間
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奪命車禍 │ 22歲獨生子電單車意外無外傷，數日後腦出血不幸離世，父親同意器官捐贈遺愛人間

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遺愛人間！福建一名22歲的家中獨子，本月8日駕駛電單車時不慎從路上跌倒，當時他因為眼見身上無太大外傷，未有仔細檢查便如常回家。豈料，翌日，他的狀況卻急轉直下，突發嘔吐不止，送院搶救證實是腦出血，而且延至5月15日被判腦死亡。

 

　　綜合內地傳媒報道，該名22歲青年名為胡銘杰，事發於5月8日的晚上，他當時正駕駛一輛電單車至安溪縣二環路時，不慎意外跌倒。他首次求醫時，因表面無明顯外傷及出血，於是未有進一步檢查便返家。豈料，翌日中午時，他卻突發嘔吐不止，再次送醫後，終確診腦出血。少年雖經手術搶救，但仍於5月15日被判定腦死亡。

 

遺愛人間丨22歲獨生子電單車意外無外傷以為無恙 翌日嘔吐不止7日後腦出血離世

22歲死者胡銘杰於電單車意外後，眼見無外傷以為無恙， 惟翌日嘔吐不止7日後腦死亡。

 

遺愛人間丨22歲獨生子電單車意外無外傷以為無恙 翌日嘔吐不止7日後腦出血離世

面對即將與愛兒天人永隔的境況，胡父卻強忍巨大悲痛，主動聯繫當地慈善組織，並於同日簽署《人體器官捐贈志願登記書》。

 

遺愛人間丨22歲獨生子電單車意外無外傷以為無恙 翌日嘔吐不止7日後腦出血離世

胡銘杰父親忍痛捐兒子器官，成功令7名病患重獲新生。

 

　　面對即將與愛兒天人永隔的境況，胡父卻強忍巨大悲痛，主動聯繫當地慈善組織，並於同日簽署「人體器官捐贈志願登記書」。 5月16日，胡銘杰於院內完成捐器官手術，並成功捐獻心臟、肝臟、肺臟各1個、腎臟2個及眼角膜1對，預計可挽回5名器官衰竭患者生命，以及助2名眼疾患者重見光明，胡的遺體事後由廈門大學醫學院接收。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#器官捐贈#廈門#交通意外#車禍#電單車#腦出血#福建#腦死亡
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