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何伯施襲被捕！與何太現身兆康站與女途人起衝突，狂噴殺蟲水致對方受傷送院
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何伯施襲被捕！與何太現身兆康站與女途人起衝突，狂噴殺蟲水致對方受傷送院

健康解「迷」
健康解「迷」

　　去年因接受《東張西望》訪問而受人關注的「何伯」又捲風波！本月25日下午3時許，何伯與愛妻何太恩愛「出巡」兆康站時，疑與女途人言語上起衝突，期間何伯突然拿出殺蟲水向對方施襲，而且全程被「錄下」。案發後，何伯涉嫌「意圖損害等而施用毒藥」等被警方拘捕；女途人則手部受傷被送往屯門醫院治理。

 

　　有關爭執片段近日於網上廣泛流傅，片中先影著何伯何太於港鐵站內大堂，未幾便聽見一把疑是正用手機錄影的女途人的聲音，質問何伯：「又想攞咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」未幾，身穿間條T恤、頭戴黑帽的何伯則先聲稱「曱甴水呀有曱甴呀，」，再加上一句粗口後，便走上前用殺蟲水狂噴對方，而他身旁的何太當時則一直「揸手機」反拍對方及「觀戰」。

 

　　41歲霍姓女子最終手部被灼傷，需送院治理；警方其後接報到場，並以涉嫌「意圖損害他人而施用毒藥等」罪名，將77歲的何伯拘捕。

 

　　港鐵回覆查詢時表示，根據記錄，兆康站大堂有4名乘客爭執，車站職員到場協助，警方其後到場處理。事件中，一名女子報稱身體不適，由救護員送往醫院治理。事件已交由警方跟進。

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯於兆康站內拿出殺蟲水向女途人施襲。(影片截圖)

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯於兆康站內拿出殺蟲水向女途人施襲。(影片截圖)

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯於兆康站內拿出殺蟲水向女途人施襲。(影片截圖)

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯於兆康站內拿出殺蟲水向女途人施襲。(影片截圖)

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯及何太去年5月因亮相TVB節目《東張西望》而揚名。（影片截圖）

 

網絡熱話丨兆康站內與女子爭執 何伯噴殺蟲水施襲被捕何太從旁拍攝

何伯及何太去年5月因亮相TVB節目《東張西望》而揚名。（影片截圖）

 

去年5月因《東張西望》與子女爭產走紅

 

　　何伯與何太去年因「爭產」亮相《東張西望》，令二人成為城中熱話人物。何伯一直堅持指5名子女合謀奪走他450萬元積蓄，何太更表示誓言要幫助老公，不過有關言論卻令外界譁然，因此不時與網民及街坊起爭執。

 

轉載自晴報

 

Tags:#東張西望#灼傷#健康問題#港鐵#屯門#屯門醫院#精神問題
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