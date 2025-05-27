大腸癌 │ 逾7成腸癌患者確診屬中晚期，5成對病情存誤解錯過治療黃金期，醫生：「聯合治療」顯著有效

大腸癌為本港第3大常見癌症，死亡率排第2。纖維攝取不足、紅肉及加工食品攝取過多等因素均會增加患腸癌風險。最近香港防癌會針對大腸癌患者、康復者及其照顧者的調查發現，逾70%患者在確診時已屬中晚期，惟逾50%人士對病情、治療及藥物資訊均無充分理解，在治療決策方面角色被動。近年「聯合治療」被證實有效延長大腸癌晚期患者生命、提升生活質素。有醫生鼓勵加強醫患溝通及健康自主性，共同制定最適切的治療方案。

調查揭普遍受訪者對大腸癌認識不足

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生指，市民普遍聽過大腸癌這個病，但部分人對治療方法存有誤解，曾有患者諱疾忌醫、藥石亂投，導致錯過黃金治療期。香港防癌會最近進行了一項調查，深入了解本港大腸癌患者、康復者及其照顧者在健康自主及治療選擇方面的情況。在105名受訪者中，大部分患者為41歲或以上，逾70%患者在確診時已屬中期至晚期，近半患者現時於公立醫院接受或跟進治療。

調查發現，受訪者主要透過醫生獲取藥物治療資訊，逾50%受訪者對病情、治療或藥物資訊均無充分理解，甚至有近30%受訪者表示認識淺薄，甚至毫無認識。在治療決策方面，僅有40%受訪者認為自己參與程度較高，反映大部分患者處於被動角色。

在治療期間，患者最擔心的是身體痛楚和藥物副作用，其次是對自理能力及日常生活的影響。超過一半受訪者認為，理解藥物治療的選項能減少焦慮、增強自信心、穩定情緒，並提高參與感。調查亦發現，在選擇藥物治療方案時，他們大多認為，除了價格外，療效最為重要。

聯合治療成第三線晚期大腸癌治療新趨勢

治療晚期大腸癌有新突破，聯合使用新型口服化療藥物和注射性標靶藥物（血管生成抑制劑）不受前線藥物重複使用的限制，而且效果比單一治療理想。在美國、歐洲及中國等國際間多個治療指引中，均建議「聯合治療」作為第三線晚期大腸癌的治療方案，成為新趨勢。

林嘉安醫生表示，「聯合治療」不僅有效延長患者總存活期及無惡化存活期，更有助維持生活質素，推遲健康狀況惡化的時間。他引述刊於《新英格蘭醫學雜誌》的臨床研究指，接受「聯合治療」的患者存活期中位數為10.8個月，接受單一治療的患者則為7.5個月。

其中，本港年約70歲黃先生（化名）患有乙型肝炎，沒任何大腸癌徵狀，每年大便隱血測試結果也無異樣。惟他在恆常檢查中發現腫瘤，於2024年6月確診大腸癌第四期。由於認知不多，他上網搜集參考資料、與病友交流，積極了解病情及藥物效用，與醫生商討適合自身的治療方案。

惟接受化療及手術後，也未能完全清除腫瘤，今年2月更於肝、肺發現新腫瘤。與醫生商討後，他於今年4月中展開「聯合治療」。雖感到藥效較強，但他表示，整體治療反應與以往經歷相似，生活質素亦得以維持，期待此次治療會帶來改善。

林醫生指，「聯合治療」常見副作用如噁心、腹瀉、手腳麻痹等一般可預期，亦可透過輔助藥物緩解。他提醒，有多種方案治療大腸癌，成效及副作用因人而異，患者宜主動與醫生商討並制定個人化治療方案，以延長存活期及提升生活質素。

轉載自晴報