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積極抗癌 │ 50歲吳文忻患4期乳癌，傳統化療與輔助治療，癌指數回復正常，化療減至3周1次
健康Tips

積極抗癌 │ 50歲吳文忻患4期乳癌，傳統化療與輔助治療，癌指數回復正常，化療減至3周1次

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），自去年8月公開三年前確診乳癌的消息後，不時分享抗癌最新進展。儘管癌症復發並惡化至第四期，經過多月積極治療，目前身體狀況和精神都有明顯改善，近照可見面色紅潤得多。

 

　　吳文忻（Natalie）最近在Instagram公開病情最新發展，指自己最近一次覆診迎來好消息，報告指她身體的癌指數CEA和CA15都有下降至正常水平的跡象。不過她解釋，即使癌指數回落至正常水平未抗癌成功，至少顯示現階段合併傳統化療藥物和輔助治療的方法，對於抑制癌細胞生長很有效。醫生亦加重化療藥物分量，批准她由每星期覆診一次，減少為3星期才覆診一次。

 

　　希望我其他的副助冶療繼續可以幫到加大了化療藥份量的副作用吧！

 

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

 

吳文忻抗癌｜癌症復發擴散至尾龍骨 積極嘗試多種療法

 

　　吳文忻去年透露，乳癌復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期。她隨即接受電療，並嘗試不同治療方法。今年4月，因白血球指數不達標，曾暫停化療一段時間。

 

　　為對抗癌細胞，吳文忻採取「大包圍」策略，結合傳統治療與輔助療法，並一直在Instagram分享抗癌心路歷程，過程如同搭過山車。她指，癌細胞實在太狡猾，變化多端，故此一直以來使用多種輔助治療幫助抗癌。

 

吳文忻抗癌｜身心靈全方位調理

 

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

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抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

 

　　吳文忻在社交平台分享詳細的輔助治療方式：

 

  • 每晚入睡期間吸入高劑量氫氣至少8小時，以清除惡性自由基，抗炎和抗氧化
  • 每天會飲用氫水會和浸高溫氫水浴
  • 每星期為在腫瘤附近的皮下脂肪注射1至3次高劑量維他命C
  • 每天服用大量營養補充品，不論是中西營養品
  • 近期新增「幹細胞代謝療法」，聲稱可餓死癌細胞並阻斷其幹細胞。
  • 每天早晚進行懺悔和祈禱，保持心靈健康與平靜
  • 練習「念力醫學太極五行功」及「光與念力自我療癒」
  • 佩戴量子晶片和廿斯（能量共振裝置），以清除負能量並促進細胞自我修復
  • 趁陽光充足時外出活動，赤腳走路接地氣和拉筋


吳文忻抗癌｜坐骨神經痛改善 化療期間狀態穩定

 

　　吳文忻表示，最困擾她的坐骨神經痛已有明顯好轉：「之前痛到行動困難，整天待在家裡沒精神，但經過不斷祈禱和堅持拉筋，每天都有進步！」

 

　　她更分享，即使正在接受化療，身體和精神狀態仍保持良好，感覺皮膚比以前更白更緊緻，過程中亦沒有任何不適。從出院至今，她的健康狀況持續向好，對未來治療充滿信心。

 

抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

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抗癌勇士｜吳文忻患第4期乳癌 癌指數回落至正常水平 化療次數減至3周1次

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轉載自晴報

Tags:#乳癌#癌症治療#吳文忻#香港#健康#化療#替代療法#抗癌勇士#腫瘤科#抗癌#癌細胞
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