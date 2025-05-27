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神奇降溫魔法！清爽解悶熱素食食譜：馬蹄蘆筍蔬菜碗
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神奇降溫魔法！清爽解悶熱素食食譜：馬蹄蘆筍蔬菜碗

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　當氣溫高達30度的時候，腦海裏浮現了一碗剉冰。平實的冰塊，刨成冰絮，放在碗子裏，配以平常不過的配料，如紅豆、綠豆和芋頭等，再淋上鮮奶、和糖漿等醬料。不知道怎麼了，那一口冰絮跟配料醬料，溶化口中的瞬間，那份冰涼口感，神奇地有效的幫助降溫，為炎熱的夏天，帶來了一絲難以形容的透心涼的清爽快感。

 

　　濕氣跟高溫蒸燙的日子，找不上剉冰，簡單如一杯冰凍的四季春茶，令高燒的體溫迅速地下降。四季春由於一年四季都可以採摘，所以，有時候人家會用它來當烏龍茶，也有時候會拿來做綠茶。無論是哪一款，四季春獨特的茶香，甘甜又清新，很適合在酷熱難耐的日子，加上冰塊，來輕輕撫過燥熱，扶虜著滾熱的心房。

 

　　傍晚氣溫稍降，徘徊28度的氣溫，食慾難免有所影響。這個時候，生津止渴的荸薺正好上場。不用特別的配上甚麼食材甚跟菇塊、洋葱和紅蘿蔔塊等，配以簡單的調味料，清炒一下。它那脆嫩的口感，吃來卡滋卡滋的，奇炒地營造出一份解暑，解悶熱的清爽感。難道...… 這就是食物的神奇降溫之魔法嗎？

 

馬蹄清炒蘆荀蔬菜碗（2人份）

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

時間：25分鐘

 

材料：

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

紫色洋葱（紅葱） 半個／蘆筍 2條／珍珠粟米（玉米筍）3條／小紅蘿蔔 3條／馬蹄（荸薺）8粒／本菇 半包

 

調味：

 

鹽 半茶匙／豉油（醬油） 1湯匙／糖 半茶匙／醋 半湯匙／黑胡椒粉 半茶匙／七味粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／湯碗／鑊（鍋）鏟／碟

 

步驟：

 

　　1.    切去紫色洋葱（紅葱）的頭尾，撕走表層皮，沖洗後，切成塊（如圖）。

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

　　2.    切走小紅蘿蔔的頭洗淨後，斜切成片。

 

　　3.    切去蘆筍的尾部，洗淨後，斜切成片（如圖）。

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

　　4.    清洗珍珠粟米（玉米筍），斜切成片（如圖）。

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

　　5.    加以清洗馬蹄（荸薺) ，切成片（如圖）。

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

　　6.    切走本菇的根部，摘出一株株，待用。

 

　　7.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油。待油煮沸後，放入步驟1，炒1分鐘。

 

　　8.    放入步驟2，一拼炒1分鐘。

 

神奇降溫之魔法！清爽解悶熱素食譜：馬蹄清炒蘆筍蔬菜碗 

 

　　9.    加入步驟3-6，炒一炒，然後倒入調和了的調味料，和3湯匙的清水。

 

　　10.    繼續炒約5分鐘，炒至醬汁差不多收乾，便完成。

 

筆記：

 

1.    馬蹄（荸薺）富含維生素A、B1、B2、C，礦物質鈣、磷、鐵，和蛋白質等，有抗菌、利腸通便和生津止渴之效。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    蘆筍有能提升免疫力的膳食纖維、維生素 A、B群、C、β-胡蘿蔔素，以及鉀和硒。

4.    珍珠粟米（玉米筍）含維生素A和C，加上鐵和鉀，都是能加強免疫力的營養。

5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#馬蹄清炒蘆荀蔬菜碗#紫色洋蔥#紅蔥#蘆筍#珍珠粟米#玉米筍#紅蘿蔔#馬蹄, 荸薺#本菇#消暑
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