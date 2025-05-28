食用安全｜懷孕37周孕婦誤吃兩種食物，感染李斯特菌致流產！7大高風險食物孕婦必須避免

孕婦飲食要小心！內地一名準媽媽懷孕37周的準媽媽，一直飲食極謹慎，不料卻因感染李斯特菌不幸流產，令她悲傷不已。事後經回憶，懷疑自己是因為誤吃1物誘發禍事，悲嘆自己「每天都在無盡自責中」。有醫生指出，孕婦感染李斯特菌，恐致嚴重後果，需要多加注意。

綜合內媒及《紅星新聞》報道，懷孕37周的30歲準媽媽於小紅書分享經歷，指自己懷孕期間飲食極為小心，從不吃剩飯剩菜、機器擠壓的雪糕、雞蛋煮全熟才吃，連入過雪櫃的牛奶都是加熱後才飲用，從未出過問題，惟本月突感染李斯特菌後入院，不幸流產。

準媽媽透露感染經歷

她悲痛下回憶感染成因，想起自己曾於雪櫃取出過一條生黃瓜食用、

另外懷孕後期，曾於網上購買過一盒奶油食用、

懷疑與這兩樣食物相關，悲嘆自己每天都在無盡的自責中、

懷胎九個月，生育損傷，心理打擊，工作停滯，無不讓我痛苦。

食用安全｜孕婦感染可致嚴重後果 醫生籲：謹慎處理飲食

南京市婦幼保健院急診醫學科副主任樊益攀指出，李斯特菌可在4℃低溫繁殖，即使食物未腐壞仍含高量病菌，而且斯特菌感染較為隱蔽，一般成人感染後通常會出現輕微的流感症狀，多無特異性。常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，惟孕婦、嬰兒等免疫力低下的人群如果不幸感染，後果可能會比較嚴重。

其中孕婦感染後細菌可穿透胎盤，引發流產、早產或胎死腹中，因此孕婦假如發現胎兒與平日相比，胎動次數變得異常、或活動度明顯地與以前不同，必須立即到醫進行就診和治療，強調：「冰箱不是保命箱，特別是對孕婦這類免疫力較弱的人群來說，更應謹慎處理飲食。」

李斯特菌｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

1. 徹底洗淨及煮熟食物。

2. 處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3. 已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4. 盡快進食容易變壞的食物。

5. 剩食要徹底翻熱才能進食。

6. 購買食材時要小心查看食物包装是否完好無缺。

7. 留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

食用安全｜9大高風險食物

1. 未經巴士德消毒法處理的奶

2. 芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3. 冰凍甜品

4. 已經煮熟的凍食肉類

5. 水果

6. 預製或預先包裝沙律

7. 刺身

8. 煙燻三文魚

9. 煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

食用安全｜4大食安貼士



1. 容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內並避免交叉污染

2. 盡快食用雪櫃內容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱

3. 避免進食高風險食物（保質期超過五天的冷藏即食食物）

4. 一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物

資料來源：衛生防護中心及食物安全中心

資料來源：紅星新聞、小紅書@鸚鵡也笑了

轉載自晴報