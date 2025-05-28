新冠病毒 │ 新冠疫情回升，52周新高變種病毒湧現，醫生建議高危人士及早接種疫苗

本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒株如XDV及其他JN.1後代譜系成為主流。有專家指，市民對新冠病毒有所誤解，認為變種病毒或對健康人士只造成輕微症狀，結果因而掉以輕心，而忽略了但仍可能傳播給高危人士，導致重症、誘發併發症；呼籲高危市民及早接種疫苗或加強劑，提高保護能力。

新冠公共健康關注組成員兼香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授引述衞生防護中心的監測數據指，本港呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性創近52周新高，達11.42%。最近一周與新冠相關死亡個案高達31宗，遠高於3月16日至22日一周內只有3宗個案。

孔繁毅教授解釋，病毒隨時間演變，現時主流病毒株具較高免疫逃脫能力，大大增加了重複感染的機會。雖然變種病毒或對健康人士只造成輕微症狀，容易令人掉以輕心，但仍可能傳播給高危人士，導致重症、誘發併發症。加上本港正值疫情高峰期，預期最少需要再過兩星期才會有回落趨勢。

併發多系統發炎症候群 可致嚴重後果

另一位新冠公共健康關注組成員兼亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生亦擔心幼兒一旦感染新冠後的影響。他表示，感染新冠的兒童或出現較其他病毒感染嚴重的嘶吼症，以及危及生命的多系統發炎症候群(MIS-C)，當中八成需入住深切治療部，情況令人擔憂。「不少家長認為新冠的徵狀少，不用理會，但小朋友或幼兒，未必懂得表達不適，最終有機會引起嚴重影響。」

接種疫後需一段時間才發揮功效

新冠公共健康關注組成員兼心臟專科謝德新醫生指出，年齡是新冠重症風險的最重要因素，「與18-24歲健康人士比較，60歲以上長者出現重症風險高12-20倍，遠高於高血壓、糖尿病等其他因素。」感染新冠除了引致發燒和炎症，加重心臟負擔，更可能直接導致心肌損傷，「感染後發生各種心血管疾病風險顯著高於未感染者。我們絕不能低估新冠病毒對心臟健康的嚴重影響，加上接種疫苗後仍需要一段時間才能發揮保護功效，所以建議長者們每年定期接種加強劑，提升保護。」

新冠公共健康關注組成員兼呼吸系統科曹忠豪醫生則指出，本港八成半嚴重及死亡個案未有接種新冠疫苗，或最後一次接種已超過半年。60歲以上人士佔嚴重個案87%，死亡個案更高達97%，情況令人憂心。

曹忠豪醫生強調，接種疫苗不僅可大幅減低死亡、重症和入院風險，亦可減低家庭及社區爆發風險，間接保護因種種原因未能接種的弱勢社群。」他提醒，政府現提供針對JN.1變種病毒的mRNA疫苗，多個高危人群均可免費接種。

(左)呼吸系統科專科曹忠豪醫生；香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授；亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生；心臟科專科謝德新醫生

(左)呼吸系統科專科曹忠豪醫生；香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授；心臟科專科謝德新醫生

轉載自晴報