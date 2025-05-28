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長期用手機導致眼乾損視力？推介杞子圓肉茨實核桃雞腳湯，健脾祛濕補腎明目
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長期用手機導致眼乾損視力？推介杞子圓肉茨實核桃雞腳湯，健脾祛濕補腎明目

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「哎呀！陳醫師，我打算為哲哲配新眼鏡，誰知他的近視已經八百多度！」哲哲媽媽說。

 

　　「現在孩子上課多伴電子教學，在我而言，他們太早接觸電子產品了。電子屏幕閃得很快，不斷對我們的腦部和眼睛造成刺激。我們看久了，也覺得眼睛乾澀。」我說。

 

　　「對對。」哲哲媽媽十分認同。

 

　　「可是這是時代趨勢，只好從孩子的健康著手。」我說。

 

　　「你有沒有心得分享？」哲哲媽媽急問。

 

　　「身體任何一部分要有效發揮功能，首要條件是氣血充足。生化氣血，則是脾胃的作用。食物通過胃的收納和腐熟，當中的水穀精微再交由脾消化成氣、血、津液，輸布全身。眼睛在頭面部，若脾胃運化無力，氣血生化不足，精氣未能上注於目，影響視力。

 

　　還有，我們用手機，又或電腦，常常低頭，肩頸緊張和疼痛。頸是頭和身的橋樑，頸緊張，表示橋樑窄了，氣血更難通過。」我說。

 

　　「原來這樣。中醫都是整體去處理。」哲哲媽媽說。

 

　　「現代孩子都多吃生冷食物和冷飲，這十分傷脾胃的。要身體好，真的不要再給哲哲冷飲了。除了氣血生成，脾和肌肉也有關係。眼球有肌肉連繫，你現在閉起雙眼，眼球順時針轉，有沒有覺得有點痠呢？」我問。

 

　　「有呀！為甚麼？」哲哲媽媽問。

 

　　「我們看手機和電腦，都是比較近的距離。眼球肌肉處於收縮狀態。長時間近看東西，造成肌肉繃緊和疲勞。試想想，你長期舉著手，手會痠痹嗎？」我問。

 

　　「原來如此，怪不得要多看遠景。」哲哲媽媽道。

 

　　「所以我們要提醒自己和孩子，看書、做功課和工作一段時間，要休息一下，看看遠處的景物。另外，夏天到了，天氣炎熱，請多到戶外走走，曬太陽，出汗把體內寒濕去掉，又要保護脾胃，不要吃喝生冷。

 

　　我們可以吃杞子。杞子是有名的明目食材，能養肝明目，補腎益精。睡得好，翌日會精神奕奕，耳聰目明，我們可以吃圓肉和核桃。圓肉，即龍眼肉，有補益心脾、養血安神的功效。核桃有補腎溫肺、潤腸通便的功效，對孩子的發育成長，十分有幫助。

 

　　天氣潮濕，我們要注意健脾袪濕。脾胃虛弱的人容易大便爛。這裏我要介紹一下茨實。茨實有「水中人參」之稱，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。天氣炎熱或會影響胃口，茨實能開胃，幫助身體恢復元氣，是延年益壽的佳品。這些材料可煲成時令湯水，不但健脾袪濕，又能補腎明目！在這個離不開手機的世代，一家大小也合用！」我說。

 

　　「謝謝你！我會積極和哲哲一起計劃郊遊，多到戶外走走！」哲哲媽媽說。

 

護眼湯水：杞子圓肉茨實核桃雞腳湯

 

護眼湯水 │ 長期用手機眼乾損視力，推介：杞子圓肉茨實核桃雞腳湯，健脾袪濕補腎明目

 

材料（4人分量）︰

 

護眼湯水 │ 長期用手機眼乾損視力，推介：杞子圓肉茨實核桃雞腳湯，健脾袪濕補腎明目

 

杞子3錢、圓肉8粒、茨實1兩、核桃1兩、紅蘿蔔1條（視乎大小）、粟米1條（視乎大小）、生薑2片、蜜棗2粒、雞腳8隻

 

製作方法︰

 

1.    雞腳汆水。

2.    紅蘿蔔去皮切片。

3.    粟米去皮切塊留鬚。

4.    所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

5.    最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#護眼#湯水#食療#氣血#健脾#袪濕#補腎#明目#杞子#圓肉#茨實#核桃#手機#低頭族
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