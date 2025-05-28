睡夢中身體抽動？中醫揭示壓力導致肝鬱化火的真相，附睡前按摩穴位與推介食療

好友們一同出遊，一行八人，熱鬧非常。到埗已是當地晚上，馬上到酒店check-in，派房後，老規矩，明早早餐在餐廳見，大家拖着行李各自回房休息。翌日，Anna 神情呆滯，疲態盡現，苦著臉說：「我昨天睡不好啊！很疲累。」

我問：「甚麼情況？」

Anna答：「都怪媽媽，睡眠中全晚多次出現肌肉抽動，不規律地手動腳又動，嚇得我半死。想問她發生甚麼事，原來她仍在睡夢中，有時抽動令她醒過來，不久，又見她安然入睡。我怕她出事，所以整晚都看着她不敢放鬆去睡，所以現在很疲累。請問媽媽究竟發生甚麼事呢？」

經詳細診斷後，我答：「從中醫角度來看，睡眠中突然出現肌肉抽動（俗稱：入睡抽動或肌抽躍）稱為「筋惕肉瞤」，通常與臟腑失調、氣血失衡或情志不暢相關。

Anna續問：「與甚麼臟腑有關呢？我見媽媽近一年來脾氣愈來愈差，經常暴躁，與這個病相關嗎？」

我答：「相關的，其主要原因如下。

1. 肝血不足，筋脈失養

- 特點：肝主筋，藏血。熬夜、過度勞累耗傷肝血，導致筋肉不自主抽動。

- 伴隨症狀：頭暈、手腳麻木、指甲脆裂、月經量少。

2. 脾虛氣血不足

- 特點：脾為氣血生化之源，飲食不節或壓力過大損傷脾氣，肌肉失養。

- 伴隨症狀：疲倦、食慾差、面色蒼白、容易腹瀉。

3. 腎陰虛，虛火擾動

- 特點：長期熬夜、房事過度耗傷腎陰，虛火擾動筋肉。

- 伴隨症狀：腰膝痠軟、耳鳴、夜間盜汗、手心發熱。

4. 痰熱內擾心神

- 特點：愛吃油膩、甜食或飲酒，導致痰熱積聚，干擾心神與筋肉。

- 伴隨症狀：胸悶、多夢易醒、口苦口黏、舌苔黃膩。

5. 情緒壓力，肝鬱化火

- 特點：長期焦慮、壓力大，肝氣鬱結化火，筋肉緊繃抽動。

- 伴隨症狀：煩躁易怒、胸脅脹痛、失眠多夢。

伯母就是因為長時間壓力和焦慮，導致肝鬱化火所造成的問題。」

Anna問：「你有方法處理嗎？最好能立竿見影，因為還有一星期行程，每晚如是，我也心態疲憊到一個點。」

我答：「快速緩解。

1. 穴位按摩（睡前操作）

- 太衝穴（足背第1、2趾骨間）：疏肝理氣，按揉3分鐘。

- 三陰交（內踝尖上3寸）：調肝、脾、腎，按揉5分鐘。

- 湧泉穴（腳底前1/3凹陷處）：滋腎陰、降虛火，溫水泡腳後按揉。

2. 食療建議

- 肝血不足：枸杞紅棗茶（枸杞10克、紅棗3顆煮水）。

- 脾虛氣弱：山藥小米粥（山藥半根切塊，與小米共煮）。

- 腎陰虛：黑豆核桃露（黑豆30克、核桃3顆打漿）。

- 痰熱：冬瓜薏仁湯（冬瓜、薏仁各50克煮湯）。

以上食療，建議服用前先諮詢註冊中醫。」

Anna續問：「日常生活有甚麼要注意的？」

我答：「生活習慣調整。

- 避免熬夜：晚上11點前入睡，養肝血、滋腎陰。

- 減少刺激：睡前2小時不碰咖啡、濃茶、辛辣食物。

- 放鬆情緒：睡前冥想、深呼吸或聽輕音樂，疏解肝鬱。

簡易中藥茶飲。

- 安神茶：酸棗仁10克、百合10克、桂圓5顆，煮水代茶飲（適合多夢易驚者）。

- 清熱茶：菊花5克、決明子5克、陳皮3克，泡水喝（適合口苦煩躁者）。

以上茶飲，建議服用前先諮詢註冊中醫。」

Anna問：「我今次跟媽媽同房才知道她有這個問題，若果不是今次去旅行的關係，恐怕我也不知曉。請問當出現這個問題，何時需就醫？」

我答：「若頻繁抽動並伴隨以下症狀，建議尋求中醫師辨證施治：

- 頭痛、頭暈或肢體麻木。

- 長期失眠、心悸或體重下降。

- 抽動影響日常生活。

中醫會根據體質開立方劑，如：四物湯補肝血、六味地黃丸滋腎陰，或溫膽湯清痰熱，並配合針灸治療（如：足三里、神門等穴）調理氣血。

其實，偶發抽動多與疲勞、壓力相關，調整作息與飲食即可改善；若反覆發作，需從：肝、脾、腎入手調養，避免過度消耗氣血。

日常重點：早睡養血、少思健脾、靜心降火。」

Anna說：「我還是覺得將媽媽交給你治療才放心。」