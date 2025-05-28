歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
睡夢中身體抽動？中醫揭示壓力導致肝鬱化火的真相，附睡前按摩穴位與推介食療
養生Tips
望聞問切
針灸穴位
湯水食療
壓力

睡夢中身體抽動？中醫揭示壓力導致肝鬱化火的真相，附睡前按摩穴位與推介食療

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　好友們一同出遊，一行八人，熱鬧非常。到埗已是當地晚上，馬上到酒店check-in，派房後，老規矩，明早早餐在餐廳見，大家拖着行李各自回房休息。翌日，Anna 神情呆滯，疲態盡現，苦著臉說：「我昨天睡不好啊！很疲累。」

 

　　我問：「甚麼情況？」

 

　　Anna答：「都怪媽媽，睡眠中全晚多次出現肌肉抽動，不規律地手動腳又動，嚇得我半死。想問她發生甚麼事，原來她仍在睡夢中，有時抽動令她醒過來，不久，又見她安然入睡。我怕她出事，所以整晚都看着她不敢放鬆去睡，所以現在很疲累。請問媽媽究竟發生甚麼事呢？」

 

　　經詳細診斷後，我答：「從中醫角度來看，睡眠中突然出現肌肉抽動（俗稱：入睡抽動或肌抽躍）稱為「筋惕肉瞤」，通常與臟腑失調、氣血失衡或情志不暢相關。

 

　　Anna續問：「與甚麼臟腑有關呢？我見媽媽近一年來脾氣愈來愈差，經常暴躁，與這個病相關嗎？」

 

　　我答：「相關的，其主要原因如下。

 

1. 肝血不足，筋脈失養 

   - 特點：肝主筋，藏血。熬夜、過度勞累耗傷肝血，導致筋肉不自主抽動。 
   - 伴隨症狀：頭暈、手腳麻木、指甲脆裂、月經量少。 

 

2. 脾虛氣血不足

   - 特點：脾為氣血生化之源，飲食不節或壓力過大損傷脾氣，肌肉失養。 
   - 伴隨症狀：疲倦、食慾差、面色蒼白、容易腹瀉。 

 

3. 腎陰虛，虛火擾動

   - 特點：長期熬夜、房事過度耗傷腎陰，虛火擾動筋肉。 
   - 伴隨症狀：腰膝痠軟、耳鳴、夜間盜汗、手心發熱。 

 

4. 痰熱內擾心神 

   - 特點：愛吃油膩、甜食或飲酒，導致痰熱積聚，干擾心神與筋肉。 
   - 伴隨症狀：胸悶、多夢易醒、口苦口黏、舌苔黃膩。 

 

5. 情緒壓力，肝鬱化火

   - 特點：長期焦慮、壓力大，肝氣鬱結化火，筋肉緊繃抽動。 
   - 伴隨症狀：煩躁易怒、胸脅脹痛、失眠多夢。

 

　　伯母就是因為長時間壓力和焦慮，導致肝鬱化火所造成的問題。」 

 

　　Anna問：「你有方法處理嗎？最好能立竿見影，因為還有一星期行程，每晚如是，我也心態疲憊到一個點。」

 

　　我答：「快速緩解。

 

1. 穴位按摩（睡前操作）

- 太衝穴（足背第1、2趾骨間）：疏肝理氣，按揉3分鐘。 
- 三陰交（內踝尖上3寸）：調肝、脾、腎，按揉5分鐘。 
- 湧泉穴（腳底前1/3凹陷處）：滋腎陰、降虛火，溫水泡腳後按揉。 

 

2. 食療建議

- 肝血不足：枸杞紅棗茶（枸杞10克、紅棗3顆煮水）。 
- 脾虛氣弱：山藥小米粥（山藥半根切塊，與小米共煮）。 
- 腎陰虛：黑豆核桃露（黑豆30克、核桃3顆打漿）。 
- 痰熱：冬瓜薏仁湯（冬瓜、薏仁各50克煮湯）。

 

　　以上食療，建議服用前先諮詢註冊中醫。」

 

　　Anna續問：「日常生活有甚麼要注意的？」

 

　　我答：「生活習慣調整。

 

- 避免熬夜：晚上11點前入睡，養肝血、滋腎陰。 
- 減少刺激：睡前2小時不碰咖啡、濃茶、辛辣食物。 
- 放鬆情緒：睡前冥想、深呼吸或聽輕音樂，疏解肝鬱。 

 

簡易中藥茶飲。

- 安神茶：酸棗仁10克、百合10克、桂圓5顆，煮水代茶飲（適合多夢易驚者）。 
- 清熱茶：菊花5克、決明子5克、陳皮3克，泡水喝（適合口苦煩躁者）。 

 

　　以上茶飲，建議服用前先諮詢註冊中醫。」

 

　　Anna問：「我今次跟媽媽同房才知道她有這個問題，若果不是今次去旅行的關係，恐怕我也不知曉。請問當出現這個問題，何時需就醫？」

 

　　我答：「若頻繁抽動並伴隨以下症狀，建議尋求中醫師辨證施治： 

 

- 頭痛、頭暈或肢體麻木。 
- 長期失眠、心悸或體重下降。 
- 抽動影響日常生活。 

 

 　　 中醫會根據體質開立方劑，如：四物湯補肝血、六味地黃丸滋腎陰，或溫膽湯清痰熱，並配合針灸治療（如：足三里、神門等穴）調理氣血。

 

　　其實，偶發抽動多與疲勞、壓力相關，調整作息與飲食即可改善；若反覆發作，需從：肝、脾、腎入手調養，避免過度消耗氣血。
日常重點：早睡養血、少思健脾、靜心降火。」

 

　　Anna說：「我還是覺得將媽媽交給你治療才放心。」

Tags:#中醫#入睡抽動#肌抽躍#筋惕肉瞤#臟腑失調#氣血失衡#情志不暢#壓力#焦慮#肝鬱化火#食療#穴位按摩#枸杞紅棗茶#山藥小米粥#黑豆核桃露#冬瓜薏仁湯
Add a comment ...Add a comment ...
【便秘引致子宮脫垂？】除了補腎，這個小練習也能緩解不適
更多美女中醫文章
【便秘引致子宮脫垂？】除了補腎，這個小練習也能緩解不適

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處