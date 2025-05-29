超級海嘯 │ 美國專家預警：北美50年內或發生8級地震，巨大海嘯淹沒溫哥華與華盛頓州

北美半世紀內恐有大地震海嘯！美國最新研究指出，美國西岸外海「卡斯卡迪亞隱沒帶」在未來50年有機會出現8級以上強震，更可能帶來高達約300米巨浪的超級海嘯。届時從加拿大溫哥華至北加州沿岸的海岸線，都有被淹沒的危機。

2024年12月，美國北加州近海發生規模7.0級強震，一度發出海嘯警報。震央位於太平洋海上，介於加州舊金山和奧勒岡州波特蘭之間；其中反映美國西岸潛藏更大地震危機。

根據《美國國家科學院院刊》發表最新研究示警，美西外海的卡斯卡迪亞隱沒帶已經超過300年沒有發生大地震，專家分析，從加拿大溫哥華島、美國華盛頓州、奧勒岡州以及加州北部，全長960公里的斷層，在未來50年內有15%機率出現「規模8以上強震」導致沿海地區下沉約2米，並將伴隨海嘯，海岸線沉沒，恐數萬人受災。

地震預測︱北美50年內恐迎「超級海嘯」 8級以上地震掀300米巨浪 溫哥華、華盛頓州高危

專家分析，從加拿大溫哥華島、美國華盛頓州、奧勒岡州以及加州北部，全長960公里的斷層，在未來50年內有15%機率出現「規模8以上強震」並伴隨超級海嘯。（圖源：X@US_Stormwatch）

弗吉尼亞理工大學地球科學系助理教授杜拉表示，卡斯卡迪亞隱沒帶是「環太平洋火山帶」的一部分，是北美最活躍的地震區之一，人口密度不高，但大多數河口生物群落都位於沉降帶。大學研究發現，強烈地震外加海平面上升的雙重影響，會使北加州、俄勒岡州北部和華盛頓州南部的居民和財產遭受最嚴重的衝擊，「影響可能比最近全球的其他大地震更大」。

轉載自晴報