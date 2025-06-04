剛過去的復活節、母親節、即將到來的端午節與父親節，在大家以不同形式慶祝各個節日之餘，有一群兒童及青少年人只能留在家舍裡，和其他沒有家可歸的宿生及照顧他們的導師渡過這些節日，尤幸社會上有不少熱心的私人公司、團體及義工，總會在節日前及節日期間為他們送上關心、溫暖與祝福。

像復活節前有私人團體與宿生一同製作流體畫（熊仔）及享用家舍晚餐、教會肢體與他們一同尋找復活蛋、義剪、私人公司送上包糉物料讓他們學習及享受自己親手製作的糉子等，凡此種種，均能讓宿生感到人間有愛與溫暖。

儘管自己作為多年社工，透過不同工作去接觸與服侍不同的群體，當中包括有需要的家庭、戒毒男女、家暴婦女及他們的孩子、青少年、獨居長者等等，然而面對現時的兒童及青少年住宿照顧服務的兒童及青少年人，內心的難過與觸動，實在是非筆墨所能形容。

曾經聽過一位本港精神科醫生表示，在他的多年診症經驗裡，很少接觸被診斷有解離症的病人，然而在我短短的六年半工作經驗裡，卻已經有一位兒童及一位青少年被政府臨床心理學家正式診斷有解離情況及解離症，是偶然嗎？還是他們正在訴說過去多年的傷痛與不為人知的往事？

近日處理一位年青女宿生因不快而𠝹手的情況，換來的是精神科護士表示𠝹手現時已成為一個相當普遍的現象及情況，如果想以此單一情況作為輪候政府精神科，相信應該要輪候多時了，聞言真的是無言以對。

如果我們的兒童及青少年得不到適當的治療及幫助，他們將會在不同的兒童及住宿照顧中轉來轉去，直至去到附設群育學校的男女童院舍，而如果連這些服務亦未能幫助他們，他們下一站或者便是長住醫院。

我們所照顧的兒童及青少年，他們面對的困難及傷痛，除了因特殊教育需要而引起的困難外，更多的是帶著原生家庭及成長的傷痛，而這種種的傷痛，實在需要多方專業的介入及合作，才能讓他們好好復原過來。

唯願這群不被遺忘的人，能夠獲得更多的資源以致得著更適切的專業介入及治療，俾能及早處理他們生命中的傷痛。