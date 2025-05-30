腦退化 │ 醫生推薦6大習慣助防腦退化，不靠藥物，多吃這類水果提升認知力

不少人擔心年老時會患上腦退化症，不過有醫生指出，其實只要在日常生活中多做6件事，毋需依賴藥物就能降低患上阿茲海默症的風險。這些方法也能幫助阿茲海默症患者，減緩病情惡化及認知功能衰退的速度。其中一個簡單有效的建議，包括可多吃1類水果。

北京認知神經科學學會理事長、神經內科醫生韓瓔在社交平台發文表示，科學家正積極尋求預防與治療阿茲海默症的方法。

腦退化︱6種習慣預防認知功能退化

除了藥物控制外，她提出以下6種日常生活習慣，有助預防認知功能退化。

1. 營養飲食

2018年一項研究發現，遵循地中海飲食的人群體內的阿茲海默症生物標記數量，較其他人群低，顯示此飲食法可能降低患病機率。地中海飲食要點包括限制進食紅肉，適當進食如全穀物、水果和蔬菜、魚類和貝類、堅果、橄欖油及其他健康脂肪。

另有研究指出，抗氧化劑可能影響大腦隨年齡變化的過程。攝取漿果或相關補充品，有助提升長者的整體認知表現、執行功能、學習與記憶能力。常見可食用的漿果包括藍莓、黑莓、紅桑子、士多啤梨等。

咖喱中使用的黃色香料薑黃，其主要成分薑黃素是強效抗氧化劑。研究顯示，薑黃素可能抑制齧齒類動物腦中有害澱粉樣斑塊的形成，而澱粉樣斑塊正是影響阿茲海默症病情發展的影響因素之一。

2. 認知訓練

保持大腦活躍可降低患阿茲海默症風險，當中可透過聽收音機、閱讀報刊、玩益智遊戲、參觀博物館等活動，維持大腦活躍。心理鍛鍊則可能建立或強化個人的「認知儲備」，幫助大腦發展更多神經元與神經通道。即使部分通道出現「障礙」或「中斷」，仍有替代通道可傳遞訊息。填字遊戲、橋牌或學習新語言都是鍛鍊大腦的好方法。

3. 提高社交參與度

保持與他人的交流可能有助預防阿茲海默症。2018年一項為期9年的追蹤研究發現，社交參與度高或參與度提升者，罹患認知障礙的機率相對較低，證實社交活動的正面效益。社交活動涵蓋積極聆聽、言語溝通、記憶運用等方面，透過鍛鍊這些技能來促進大腦活力。

4. 每日有氧運動

2017年一項針對68名疑似阿茲海默症患者為期6個月的研究顯示，進行有氧運動者比非有氧運動者在特定執行功能表現上提升更顯著。因此適度進行有氧運動，可能在一定程度上改善阿茲海默症狀。

5. 戒煙

吸煙可能顯著增加罹患阿茲海默症與認知障礙的風險。研究已證實，吸煙與認知功能衰退、身體機能下降密切相關。建議吸煙者盡早戒煙。

6. 降低同型半胱胺酸

同型半胱胺酸是構成蛋白質的氨基酸，存在於血液循環中。但若血液中的同型半胱胺酸濃度過高，將增加阿茲海默症、血管性認知障礙或其他形式認知障礙的風險。攝取富含葉酸與維他命B雜（如B6或B12）的食物，有助降低同型半胱胺酸濃度。

富含葉酸的食物：

● 生菜

● 菠菜

● 蘆筍

● 西蘭花

● 芥菜

● 花生

● 香蕉

● 蕃茄

● 木瓜

富含維他命B6的食物：

● 鷹嘴豆

● 香蕉

● 菠菜

● 三文魚

● 穀類食物

富含維他命B12的食物：

● 魚類

● 牛羊肉

● 強化營養酵母和穀物

● 家禽

● 雞蛋

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀

早期第1至2年

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難,如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

中期（第2至5年）

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變,或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站

認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

失智傾向患者常說4句話

『甚麼？你再說一次。』

● 患者顯著特徵：短期記憶力嚴重衰退、注意力以集中

● 對於剛發生的事情或剛說過的話會過即忘

『這是哪腿？我怎麼這耀來了？』

● 對時間、空間的概念有所下降

● 對以前所熟悉的地方會突然感到陌生

● 未意識到自己迷路，亦不會看路牌

● 有些病人會伴隨智商下降，但不會求助

『我東西西不見了。是誰拿走了？』

● 常找不到日常物品,甚至懷疑物品被偷

● 經常將物品放錯位置,且越來越不尋常

☑ 把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上

『你們都不用關心我。』

● 患者大腦皮質退化 ⇨ 情緒起伏極大

☑ 經常發脾氣／特別敏感

☑ 覺得孤獨、無人關心

☑ 外向變內向或反之

● 病情中期在社交上會變得退縮

☑ 忘記想說甚麼時，就索性沉默

資料來源：北大第一醫院神經內科主任醫生 孫永安

資料來源：神經內科醫生韓瓔