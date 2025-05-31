臀部肌肉伸展練習（3）！10分鐘，加強版臀部訓練，減低久坐肌肉負荷問題改善腰部痠痛

拉筋紓痛運動臀部肌肉伸展練習（3）！10分鐘，加強版臀部訓練，減低久坐肌肉負荷問題改善腰部痠痛 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 31/05/2025 臀部肌肉的練習動作，由淺入深，達至深度拉筋伸展，強化臀部。已經來到第三集，加強訓練，會更高難度。持久地鍛鍊臀部肌肉，除了有助改善改觀之外，還可以穩定骨盆支撐身體，有助減低腰背痛、和膝蓋痛楚。在又熱又濕的天氣，做帶氧運動，多伸展，使身體更輕鬆。 Tags:#健身#健康#伸展運動#運動#腰部伸展#大腿#小腿#臀部#腹部#肌肉#腰痛#肩膊痛#關節#靈活#肌力訓練#身體平衡#防跌#拉筋 Add a comment ...
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