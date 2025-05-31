臀部肌肉伸展練習（3）！10分鐘，加強版臀部訓練，減低久坐肌肉負荷問題改善腰部痠痛

臀部肌肉的練習動作，由淺入深，達至深度拉筋伸展，強化臀部。已經來到第三集，加強訓練，會更高難度。持久地鍛鍊臀部肌肉，除了有助改善改觀之外，還可以穩定骨盆支撐身體，有助減低腰背痛、和膝蓋痛楚。在又熱又濕的天氣，做帶氧運動，多伸展，使身體更輕鬆。