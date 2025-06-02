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陳展鵬太太單文柔患怪病公開照，面腫眼發炎需好好休息，調整身心狀態
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陳展鵬太太單文柔患怪病公開照，面腫眼發炎需好好休息，調整身心狀態

健康解「迷」
健康解「迷」

　　48歲TVB視帝老公陳展鵬愛妻單文柔（Phoebe），近日在社交平台自爆怪病纏身致臉腫眼發炎，更公開嚇人的素顏病容照，健康惹憂，有粉絲估計她極可能是患1種常見都市病。

 

　　單文柔2018年與大自己13年的TVB視帝陳展鵬結婚後，翌年即誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口幸福美滿。不過，單文柔近日於IG卻慨嘆表示看似風光的表面，其實亦會有不如意的事，並自爆自己整個4月都在生病的狀態中度過，並公開素顏極度浮腫的病容照。

 

　　不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹、直至到頸部腫痛，起初以為沒甚麼都是小問題就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久未改善、亦搵唔到原因甚至還影響了正常的工作和生活。

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

單文柔曾參選《2016年度香港小姐競選》，陳展鵬更是當屆比賽的評判之一。

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

陳展鵬與單文柔2018年結婚，婚照亦是於英國拍攝。(IG圖)

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

單文柔（Phoebe）2019年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），三人共組幸福之家。(IG圖)

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

單文柔（Phoebe）2019年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），三人共組幸福之家。(IG圖)

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

不過，單文柔近日於IG卻慨嘆表示看似風光的表面，其實亦會有不如意的事，並自爆自己整個4月都在生病的狀態中度過。

 

怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月 公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

單文柔公開素顏極度浮腫的病容照。(IG圖)

 

　　單文柔因此開始意識到或者是身體發出了訊號，於是去看了醫生，才知道自己確需要好好開始休息。她亦開始重新整理自己生活：

 

　　調整自己的精神和身體狀態。我開始想專注自己，去了看演唱會、出門去運動出汗、去做SPA緩解身體的緊張、出門曬曬太陽吸收維他命，強迫自己停下來、慢下來，給自己叉叉電。

 

　　最後她更呼籲大眾必需要愛惜健康：

 

　　無論你做咩工作，承擔乜嘢都好，自己嘅身體健康同埋精神健康都好緊要。喺不停努力嘅路上，適當嘅休息係好緊要㗎，只有自己狀態好咗，先至可以有更加好嘅工作、成果，能夠照顧你愛嘅人！

 

　　儘管單文柔始終沒有於文中交代自己所患何病，不過有許多粉絲紛估計這位人妻極可能是甲狀腺出問題，提醒她「要留意甲狀腺同淋巴」、「係唔係甲亢啊，我上年都有呢個問題」。

 

同場加映：甲狀腺亢進症常見徵狀

 

　　耳鼻喉科專科醫生李學楠表示甲狀腺亢進症誘發原因，其實沒有特定，但通常第一次病發年紀大約20至40歲。除了一般人比較認知的大頸泡、眼突之外，甲狀腺亢進症常見病徵還包括以下7項：

 

● 心跳加快

● 手震

● 怕熱

● 常出汗

● 體重下降

● 女性經期紊亂

● 焦慮抑鬱

 

資料來源：耳鼻喉科專科醫生李學楠

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#TVB#單文柔#陳展鵬#甲狀腺亢進#甲狀腺#淋巴#面腫
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