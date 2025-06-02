癌症復發 │ 78歲羅家英自爆第4度患癌，預計剩餘9年壽命，放棄化療電療坦然面對生死

現年78歲的羅家英曾在2004年及2014年兩度患肝癌，2019年又被發現患前列腺癌，幸好一次次樂觀面對，成功抗癌。他近日接受訪問，自爆第4次患癌經過，最多剩下9年壽命，但他選擇豁然面對，更表示不會做化療和電療：「我就舒舒服服再見」。

羅家英最近與朱茵參演舞台劇《驢得水》並於內地巡演，劇團日前到武漢演出，期間家英哥接受內地媒體訪問。訪問中，主持稱讚家英哥精氣神比很多年輕人更好，請教他有何秘訣；家英哥直接拋出四字：「我不怕死！」，重提曾患肝癌時是靠著背誦《心經》度過：

2004年肝癌，那個時候我59歲。我就是心裏想的東西太多，我就背《心經》，讓自己平靜，然後感悟到人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無罣礙，我覺得人生就是這樣了。

自爆第4次患癌剩8至9年命：我一點都不怕

家英哥曾先後患2次肝癌及前列腺癌，而今次在訪問中突然自爆現在正面對第4次癌症，令主持愕然。家英哥表示，詢問過醫生若現在開始打針吃藥，前列腺癌大概還可以存活多久：

他說可以，大概8年左右吧。我就想，現在開始，我就8年到9年壽命。

得知進入生命倒數，家英哥卻沒有一絲恐懼。他大談生死觀，認為90歲已經是長壽，再長命也沒有甚麼用；並稱在8、9年後也不會做化療和電療，希望舒服地離去：

所以我一點都不怕。（8、9年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。

曾兩度患肝癌 癌指數高達500度

羅家英曾分別於2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要割肝保命；當時汪明荃陪伴抗癌，更四出訪尋名醫，並承諾待他病好之後就結婚，兩人之後於2009年正式註冊結婚。

據羅家英曾在訪問中透露，當年患病最初是因胃痛而入院，但打完止痛針後15分鐘仍覺得痛，於是留院檢查，翌日便告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎及癌症指數超高：「普通人係4、5度，但我有500度」。

之後，經磁力共振檢查發現肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤。所幸腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。完成手術後3個月，羅家英持續接受磁力共振檢查，監察指數。但至2014年，羅家英的肝臟左邊又被發現另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除。

2019年，家英哥抽取前列腺組織驗出有癌細胞，最後要接受前列腺手術。當時手術後更出現失禁後遺症，一度要自備尿布開工。

同場加映：前列腺癌6大症狀

1. 尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等類似前列腺肥大症狀；

2. 忽然出現勃起功能障礙；

3. 精液出血；

4. 血尿；

5. 下背、髓部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬；

6. 骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

資料來源：前列腺癌委員會

與汪明荃共歷生死：這輩子最大成就是愛她一生

羅家英一次次患上癌魔，都幸得有「阿姐」汪明荃不離不棄陪伴在側，成功闖關康復。但其實，兩人都先後經歷過大病，在抗癌路上互相扶持，彼此不離不棄。

1988年，汪明荃與羅家英合演《穆桂英大戰洪州》時相遇並相戀。2002年，汪明荃患上了乳腺癌及甲狀腺癌，羅家英一直陪在汪明荃至她戰勝病魔。到2004年底，卻輪到羅家英患上肝癌第3期，幸得汪明荃對他細心照料，令羅家英最終也戰勝了病魔。

羅家英曾形容：「阿姐是雲端，我是平地，最終能在一起是個奇蹟」。在20年的愛情長跑中，兩人一起經歷過生死，互相扶持走過逆境。羅家英曾向汪明荃求婚19次，但都遭到拒絕，本來他已打消了結婚的念頭，直至兩人雙雙患病後，令汪明荃改變心意：「感覺他需要人照顧，所以就決定結婚」，從此名正言順以「妻子」的身分在他身邊照顧他，更主動向羅家英開口求婚。

2009年5月，汪明荃與羅家英在美國拉斯維加斯註冊結婚，結束20年愛情長跑。雖然兩人在40歲才相戀，60多歲才結婚，但羅家英就認為：

晚一點也沒關係，只要有一個好的結局，最後跟你一起就好。

2019年，兩人結婚10周年，羅家英當時也在社交平台上深情示愛，表示「真愛永遠不嫌晚」：

你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，想不到，就成為了我們的愛情金句，我知道你明白，我認定了這個人，我就會一生一世去愛這個人，所以，我這輩子最大的成就，就是執子之手，與子終老。

同場加映：肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

轉載自晴報