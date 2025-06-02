男子過量食粽險昏迷！6款粽子熱量大公開，最高達1400卡教你避免過度攝取肥胖風險

端午食粽應節但千萬不要過量！有營養師分享6種常見粽子熱量，一隻最邪惡可高達1400kcal；要避開致肥陷阱，營養師教用1招大大減低粽子熱量。

粽子高糖高熱量 男子過量進食昏迷險死

端午節一日三餐都食粽，可以導致嚴重後果。內地曾有一宗市民因過量進食粽子而命危的個案：江蘇省一名65歲患有糖尿病的林姓男子，在端午節前夕一日三餐吃粽，不久就突然頭暈乏力，送院治療期間更一度昏迷。經檢查後發現，男子血糖飆升至18，被確診為「糖尿病酮症酸中毒」，經搶救才保住性命。醫生表示，粽子內有蜜餞及豆沙等材料，加上該名男子吃粽時喜歡放糖，導致其血糖快速上升。

粽子高糖高熱量，加上粽子不容易消化而且黏度比較大，不能吃太多。

2類人不宜進食

粽子屬糯米製品，性質黏，且含有較多的鹽或糖，熱量很高。如果一次吃太多，很容易引起胃酸過多、胃脹等消化不良症。本港註冊中醫師陳家信曾指出，有跌打損傷（血瘀腫痛）的病人及三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）人士，都不宜食粽。

粽子主要成分為糯米，因其性黏膩，影響氣血運氣，阻礙散瘀消腫，有跌打損傷的病人禁止食用。臨床亦多見病人因食糯米後而疼痛加重，部分病人更對菠菜或珍珠米有同樣反應。另外，濕熱痰多體質及脾胃消化功能差者，都不宜進食糯米，最後是兒童不宜多食。

至於食粽時適合配搭的飲品，央廣網報道指最好配一碗清淡的湯，例如冬瓜湯、青菜湯、絲瓜湯等，都可以增加膳食纖維、礦物質和維生素；切忌配搭冷飲。

6種常見粽熱量大公開

香港營養師學會認可營養師Miss JC，分享6種常見粽熱量：

【最高卡】

裹蒸粽（1400kcal）

主要餡料：

糯米、綠豆、豬肉、鹹蛋黃

！！熱量、澱粉質、膽固醇通通超標！！

鹹肉粽（500kcal）

主要餡料：

冬菇、肥豬肉、鹹蛋黃、蝦米

！！肥豬肉、鹹蛋黃令膽固醇超標！

【最高糖】

豆沙粽（440kcal）

主要餡料：

糯米、豆沙、砂糖

＊膽固醇和脂肪偏低

！！紅豆及砂糖致高熱量！！

鹼水粽（300Kcal）

相對裹蒸粽和鹹肉粽，熱量較低

留意適量沾糖或醬料，避免糖份及鈉攝取量超標

【較健康粽子】

燕麥五穀粽（270kcal）

主要餡料：

紫米、紅米或藜麥

熱量較低，較容易消化，含大量纖維

水晶粽（140kcal）

賣相精緻，西米外皮，餡料帶甜味

熱量較低

資料來源：營養師JC

JC指出，一隻粽平均熱量大約有400至600kcal，幾乎相當於一餐的熱量。而粽的成分以澱粉質為主，且普遍經大量油翻炒，吃太多的話就很容易令各指數超標。在6種常見粽中，以「裹蒸粽」最為邪惡，吃1隻已近乎全日份3餐的熱量。

JC建議，粽子每日最多吃半至一隻，當日也要注意不要吃太多飯、麵類，以免熱量超標。如果在減肥期間但又想淺嘗，可以選擇加入了糙米、薏仁、燕麥、紅藜等含五穀的粽。另外，亦可進食富含酵素的木瓜、奇異果以促進消化，避免食粽後導致脹氣、腸胃不適。

1招減低粽子熱量免致肥

營養師黃凱詩指出，粽子致肥的最大原因並非「糯米」。以100克計算，白米是360卡，糯米則是370卡，其實相差不遠，同時脂肪含量差距也僅少於1克。真正致肥陷阱是在於粽子餡料中的肥豬肉，或有時粽子的糯米會先在加了油的水中浸泡，就會大大影響粽子的熱量。

黃凱詩建議，最好自製粽子，將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，粽子成品同樣可口。

轉載自晴報



