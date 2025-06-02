抗癌｜牛津大學研究：每日步行有效預防13種癌症！12種「零碎運動」建議助健康
每天走路能抗癌？不少人稱日行萬步有益健康，但牛津大學最新研究發現，其實不必步行一萬步，只要達到「黃金步數」就能有效降低13種癌症的發生率，包括常見的肝癌、大腸癌、肺癌和胃癌等，最高可降低16%患癌風險。
健康運動｜每日行7,000-9,000步 可防13種癌症
牛津大學研究團隊於今年3月在《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）發布這項研究，分析超過8.5萬名佩戴運動追蹤器一周的參與者數據，記錄他們每日的運動量和強度。經過6年追蹤調查後，研究人員比對這些人的癌症病史。
研究團隊針對13種癌症，包括：食道癌、肝癌、肺癌、腎癌、胃癌、子宮內膜癌、血癌、骨髓癌、結腸癌、頭頸癌、直腸癌、膀胱癌和乳癌等，進行與運動關聯分析，發現缺乏運動可能與癌症發生有關。
研究發現，不論走路速度是快還是慢，每日至少需步行5,000步才會產生防癌效果，以下是不同步數所得效果：
- 每日步行7,000步，可降低患上述13種癌症風險11%
- 每日步行9,000步，則能降低患上述13種癌症風險16%
- 每日步行超過9,000步並無益處
- 追蹤期間，僅3%參與者罹患其中一種癌症
生物化學家Pedro F Saint-Maurice博士建議，不必一次過完成7,000-9,000步，反而可將步行分拆不同活動，並於1日內分散完成，例如行樓梯、午餐時段散步、打電話時邊走動、停車在距離目的地稍遠的地方等。
研究結論指出，以輕度或中度活動取代長期久坐能降低患癌風險，但中度活動並未比輕度活動更具優勢。由於荷爾蒙變化與癌症發生和進展有關，而輕度運動能調節荷爾蒙胰島素水平，幫助身體將食物轉化為能量。此外，步行有助增強免疫力對抗致癌因子，並維持健康體重。
同場加映｜「零碎運動」每日3分鐘 可護心降死亡率
據悉尼大學一項針對短暫高強度運動與死亡風險關聯，分析逾2.5萬名、平均年齡62歲、無運動習慣的英國中老年人的研究報告指出，每日累積3-4次、每次僅1-2分鐘的高強度間歇性體能活動，如快步行、行樓梯，可降低全因死亡率達40%，而心血管疾病死亡率更可降低49%。該項研究在2022年被刊登於《JAMA Internal Medicine》醫學期刊中。
12種日常「零碎運動」建議
台灣腎臟科醫生王介立最近曾在其Facebook專頁，就上述研究鼓勵大眾多走動，從日常生活中建立良好的運動習慣。綜合外國研究及其他官方機構建議，以下12種「零碎運動」，一般人在日常生活中能夠容易實行：
1.追巴士
- 快走或跑步趕公共交通工具/地鐵(持續30-60秒)。
- 每日3次1分鐘的快步走，可降低血糖值15%。
2.行樓梯
- 快行上樓梯2-3層(約20-30秒)，然後步行下樓緩息。
- 有瑞士研究顯示，每周3次 X 5組樓梯衝刺，6周後心肺功能提升12%。
3.超市/辦公室拎重物+快步走
- 手提重物（如購物袋）快速行走至停車場或一電梯口（45秒）。
- 能夠短時負重，同時刺激肌力與心肺功能。
4.「20-20」開合跳代謝訓練
- 開合跳20秒+原地踏步20秒，重複5組。
- 據美國運動醫學會（ACSM）證實，上述計動可提升代謝率達14小時。
5.爆發式深蹲
- 10秒快速深蹲（盡量跳起），然後休息50秒，做6組。
- 挪威有研究指出，學者發現此模式對下肢肌力效果優於傳統重訓。
6.高抬腿衝刺
- 原地高抬腿跑步30秒（膝蓋抬高至腿部），然後休息30秒。
- 上述運動有效改善下肢血液循環，尤其適合久坐人士。
7.「紅綠燈」衝刺法
- 利用路口紅燈時間：綠燈時全力衝刺過馬路（約15-30秒）。
- 據東京大學一項臨床研究數據指出，打工仔每日2次短衝刺，3個月後腰圍平均減2.3厘米。
8.斜坡衝刺
- 找一處30度斜坡，全力上衝10秒Ｘ5組（組間慢走恢復）。
- 據《Journal of Sports Sciences》於2021年研究指出，坡度訓練多燃燒17%熱量。
9.放狗
- 狗帶動主人突然加速跑20秒，然後慢走1分鐘。
- 據2023年英國一頂民意調查指出，有養寵物的主人堅持度高達83%。
10.「椅子登山式」
- 雙手撐辦公椅，輪流快速提膝（如登山動作）20秒X4組。
- 據加拿大一項關於「椅子登山式與腰椎」的研究，發現此動作能緩解久坐導致的腰椎壓力。
11.隱形跳繩
- 假裝握繩快速跳躍40秒，然後休息20秒
- 這個運動相當於真實跳繩的76%，亦能夠保護關節。
12.波比跳
- 「緊急會議」前波比跳5次，約30秒
- 持續2周佈可提升工作專注力
資金來源：Journal of Worlplace Health(2023)
"cute exercise enhances cognitive performance"
同場加映｜12種最佳抗癌食物
台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。
1.西蘭花
2.紅蘿蔔
3.豆類
4.莓果
5.堅果
6.橄欖油
7.薑黃
8.柑橘類水果
9.亞麻籽
10.番茄
11.大蒜
12.魚
資料來源：營養師程涵宇
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