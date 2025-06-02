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健康「脂」識：正確脂肪管理技巧與避免盲目減脂的健康攻略

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　提到「脂肪」二字，很多人雖未至於是聞「脂」喪膽，但也會本能地嫉「脂」如仇 。其實，我們身體是需要有點脂肪的 ，它肩負著儲存能量、保暖、保護和固定內臟的使命。 一個人若身體沒有脂肪，寒氣直中腑臟，很快會出現各種疾病。古時的人糧食和營養經常不足，所以難長壽。當然，現代都市人常見的脂肪問題是另一極端——因為太多之故，導致衍生了很多慢性疾病。所以，脂肪過多過少都是問題，對脂肪，正確的態度應該是懂得把它好好「管理」，而非「杜絕」或「放縱」。所以我建議大家用「脂肪管理」這個概念切入。要管理好一件事，首先就是要了解體內脂肪是甚麼一回事。

 

　　脂肪在我們體內可分為兩大「族群」： （一）皮下脂肪（Subcutaneous fat）和（二）內臟脂肪（Visceral  fat）。這兩種脂肪族群由位置到對身體的不良影響等都有所不同，不能簡單以「脂肪」作「大包圍」去理解它們。

 

（一）位置（Location）

 

　　皮下脂肪：腹部皮下、大腿、臀部、手臂和臉頰通常都有皮下脂肪。皮下脂肪在真皮層以下、筋膜層以上，囤積在腹部最容易見到，這都是我們不想要的皮下脂肪。但另一方面，我們皮膚的彈性、緊實度，有部分要靠皮下脂肪去維持。所以，有些人減肥力度太猛，會瘦到面部皮膚皺褶，看上去憔悴又乾枯， 面頰蘋果肌失去了脹卜卜的支撐，人反而看上去老了十年，那就是因為減肥減得過火，連臉部應有的少少皮下脂肪也減掉。

 

　　內臟脂肪：在腹部、腹腔、腸胃周圍的腸系膜上、腎臟、心臟、肝臟等。內臟脂肪本身有保護、支撐和固定內臟的功能，但太多的話會導致很多慢性病如脂肪肝。

 

（二）可感知度（Tangibility）

 

　　皮下脂肪：用手可從皮膚揑得起來。例如：繞在腹部的 「車軚」，若用手就能輕易揑/唧出那團肥肉 / 肥膏，那就是皮下脂肪，是摸得到的。

 

　　內臟脂肪：跟皮下脂肪相反，內臟脂肪通常位於較深入、手碰觸不到的地方。正因如此，內臟脂肪沒得用體型去「目測」。瘦削的人也會可能患有高度的內臟脂肪和高體脂，最普遍的情況是，有些人纖瘦體型，卻患有脂肪肝和三高，這種情況稱為TOFI（Thin Outside Fat Inside）。

 

（三）對健康的威脅（Health threats）

 

　　皮下脂肪：很多人減肥，是基於外表美觀，於是把焦點只放在消滅皮下脂肪，卻忽略了太多內臟脂肪對身體的嚴重傷害。其實相比底下，雖然皮下脂肪對外觀的威脅較大 （皮下脂肪通常在身體變胖時最先顯現出來），但它對健康的威脅比內臟脂肪較少。

 

　　內臟脂肪：過多的內臟脂肪對健康的威脅非常大，因為內臟脂肪比皮下脂肪有更多發炎因子TNG Alpha和Interleukin 6，這些發炎因子釋放在血管內會引發很多慢性病如動脈硬化、高血壓、糖尿病、高血脂症、心血管疾病、第二型糖尿病、脂肪肝、內分泌失調、中風、癌症等疾病。

 

　　過多的皮下脂肪固然要減，那是一般人理解的 「減脂」。但 「脂肪管理」，是要管理好皮下脂肪和內臟脂肪兩種脂肪，那才能達至真正的健康。

 

　　今篇文章先解釋兩大「脂肪」如何分，下星期再詳細探究如何知道自己的「內臟脂肪」有否超標？

 

Tags:#脂肪#脂肪管理#減脂#皮下脂肪#內臟脂肪#減肥#脂肪肝#三高#動脈硬化#高血壓#糖尿病#高血脂症#心血管疾病#內分泌失調#中風#癌症
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