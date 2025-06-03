直腸癌 │ TVB御用惡人54歲患三期直腸癌，積極抗癌復工籌手術費

54歲「TVB御用惡人」自從前年發現患直腸癌後，一直積極抗癌，近日他更積極復工，為手術努力賺錢。

直腸癌｜頻頻出騷拍劇

現年54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter），前年7月發現直腸內有一個約5厘米腫瘤，證實患上直腸癌第三期。但他積極抗癌並在社交平台分享抗癌經歷。他3個月瘦了40斤，最近更開始化療。彭皓鋒近日他更積極復工，在小紅書分享近況，「帶癌」返內地登台以及拍劇，他更留言：「感恩我仍可用這身軀為大家表演，繼續努力！」

直腸癌｜排便習慣改變揭罹癌

彭皓鋒罹癌後曾接受訪問，透露發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日屙數次。

突然開始肚屙一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

直腸癌｜飲食入手控制病情

據悉，彭皓鋒自證實患直腸癌後，病情反覆。他指，由於腫瘤位置位於直腸接近肛門，曾一度擔心若做手術切除後將要終生用人工造口排便，故將此暫時不考慮做手術，以電療化療為主控制癌細胞。他曾表示，病情時好時壞，暫無開刀打算但選擇生活入手增強自身體質，如戒甜食及保持清淡飲食。另外，他亦保持積極心態面對病情，學會與癌症共存。去年到馬來西亞拍劇，他發現專注力可以幫助他減少腫瘤帶來的不便，減少上廁所的次數。

直腸癌｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

4大常見大腸直腸癌徵狀

1. 輕微腹痛、腹脹現象

2. 排便習慣明顯改變、血便

（包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）

3. 體重急速減輕

4. 貧血乏力

資料來源：肝膽腸胃科醫師錢政弘

直腸癌｜直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

直腸癌10大症狀

1. 排便習慣改變

突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

2. 糞便形狀改變

當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

3. 排泄黏液

腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

4. 便血或糞便帶血

5. 裏急後重

是指常有便意，感覺肛門裏總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

6. 腹痛

7. 貧血

臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隱血測試檢查。

8. 食欲不振體重減輕

9. 腹部腫瘤

少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶

10. 轉移至其他器官

少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛

資料來源：台灣癌症基金會

轉載自晴報