致癌基因 │ 歐洲男子捐精10年誕67子女，帶變異基因至少10人確診癌症，專家擔 心實際人數或更多

捐精事故！歐洲一名男子捐精10年，期間誕下至少67名子女，方揭發攜帶罕見致癌基因，其中 23人驗出遺傳變異基因 ，更有10名兒童確診患癌，引發大眾對捐精監管漏洞擔憂。

綜合外媒及《衛報》報道，歐洲一名攜帶罕見致癌基因「TP53突變」捐精者，於2008至2015年間透過歐洲精子庫（European Sperm Bank）捐贈精子，並已孕育約67名子女。

由於捐贈者本人至今一直身體健康沒有問題，其突變基因亦無法以常規篩檢發現，因此事主捐贈時仍未被列為致癌風險。直到近期，其中兩名使用捐精者精子誕下的子女，確診癌症後通報診所，經調查下終曝光相關事件，歐洲多國遺傳學部門調查，發現8國家、46個家庭的67名子女中，23人攜帶變異基因，其中10名兒童確診白血病、非霍奇金氏淋巴瘤等癌症。

精子捐贈｜基因患者罹癌風險達90% 專家憂事故恐誘嚴重後果

法國魯昂大學醫院生物學家Dr. Edwige Kaspe 於歐洲人類遺傳學會年會揭露，該捐贈者的 TP53基因變異，可能誘發李法美尼症候群（Li-Fraumeni Syndrome） ，這是一種遺傳性癌症易感綜合症，患者終生罹癌風險高達90%。

事發後歐洲精子庫拒絕透露捐贈者總生育數，目前只知道政策規定「單一捐贈者最多服務75家庭」，亦坦承現行技術無法全面檢測未知突變，但強調已通知所有相關診所。

精子捐贈｜學者籲涉事人士定期接受檢查

Dr. Edwige Kaspe 認為事件「僅是冰山一角，實際人數恐更高」，呼籲攜帶TP53變異兒童需要定期接受全身與腦部MRI掃描、成年後追加乳房MRI、腹部超音波及癌症基因諮詢。

萊斯特德蒙福特大學教授Nicky Hudson指出，此案顯得 「跨國精子流通」 追蹤困境：「若僅限單一國家使用，風險本可控，但國際化加劇擴散。」兩名學者建議歐洲應立法限制 「單一捐贈者生育子女數」，並建立跨國追蹤系統，以防病情擴散。

同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

1. 攝取過量加工食品

2. 過量攝取紅肉

3. 攝取纖維量不足

4. 吃太多甜食

5. 飲食不規律或吃太飽

6. 飲酒過量

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生黃軒

醫生教9大養精貼士

想成功懷孕，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享9大養精貼士，以及養精3大注意事項：

養精必備6大營養素

1、水

● 水分是精液中主要的成分，有潤滑、保護精子的功能

● 飲用的水若受污染，會影響男性生育率

2、維他命

● 維他命C、D、E可促進精子生成，也可增強精子活性

● 建議多曬太陽，可自然合成維他命D

● 食用核果類食物，可補充維他命E

3、優質蛋白質

● 精子生存所需要的原料，特別是精氨酸是構成精子頭部的主要成分，讓精子有活力

● 建議食用瘦肉、蛋類、魚蝦等

4、鈣 +鎂

● 提高精子蛋白酶活性及代謝必須的物質

● 建議食用深色蔬菜、大豆、海帶、蝦皮等

5、鋅 + 葉酸

● 可增加精子總數

● 建議食用富含鋅的食物，如生蠔、貝類、蛤蜊、蝦、動物肝臟等

6、硒

● 精子尾巴的成分，缺乏的話精子可能會呈現彎曲狀活動力就變差

● 建議可多吃紅肉及海鮮類

資料來源：台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修

資料來源：衛報

轉載自晴報