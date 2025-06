心理創傷 │ 16歲香港女生留學澳洲，與寄宿家庭爭執報警求助反被逐出境，留下心理陰影需定期見心理醫生

一名16歲香港女生,今年3月在西澳留學期間,疑因生活習慣問題與寄宿家庭起爭執,並報警求助。不過,當地警方到場後,她卻被要求立即在10分鐘內執拾行李,而且即晚送往機場遞解出境返港,同時取消她的入學確認書(COE)及住宿及福利確認書(CAAW)。事件曝光後,於當地華人圈引起熱議,女生與母親之後更公開接受訪問直言不公,更擬入稟法院追究責任。

涉事16歲香港女留學生接受澳洲SBS廣東話電台訪問時表示,由於自己的志願是長大後成為一名獸醫,認為西澳的學制更適合自己,於是決定留學西澳,卻不料竟成噩夢開端。女生自入住寄宿家庭後,對方便開始了一系列的異常行為,包括晚上九點半不可以去廁所、刷牙或斟水;有時候會在深夜大力拍門;拒絕女生安裝門鎖等要求。

今年3月初,雙方又因為清潔浴室頭髮問題發生爭執。女學生當時正與香港的媽媽視像通話,而女戶主則情緒激動,不斷大力拍門長達2小時,女生當時聽從母親的建議,立即鎖上房門並報警求助。惟警方到場後,卻未有聽女生解釋,或查看手機內的視像紀錄,只一面倒批評她太幼稚。

我記得警察第一句話:You being childish and I'm getting sick of it(你現在的表現太幼稚,我真的受夠了)。

女生開門後,警方更聯同學習機構的職員,要求女生於十分鐘內執拾行李,並即晚將她押送至機場,並遞解出境,同時取消她的入學確認書和住宿福利確認書。女學生返回香港後兩日,再在媽媽陪同下前往澳洲,在律師協助下,才能重返校園,並且入住新的寄宿家庭。不過,她的媽媽質疑當局處理失當,稱正同律師研究入稟法院,向有關部門提出申訴,為女兒討回公道:

「我冇做過啲咩。點解又要送我走。明明係受害者,變咗加害者咁樣囉。」

儘管已經復課,但女生表示事件令她內心留下重大心理陰影:

「創傷我覺得都幾大,現在去廁所都有少少驚慌,即是為何當日不讓我關門,我們都有去看心理醫生,心理醫生叫我們定期一個星期去見面一次,我都有很大陰影。」

女生媽媽則正同律師研究入稟法院向有關部門提出申訴,追究責任:

如果道理在我那邊,我覺得無論花多少錢,不是說值不值得,都要去公開事件,因為這問題不只是得我女兒會遇到,只不過就是他們(其他學生)未必夠膽講,第二是他們的父母未必夠膽挺身而出。

轉載自晴報