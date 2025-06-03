心理創傷 │ 16歲香港女生留學澳洲，與寄宿家庭爭執報警求助反被逐出境，留下心理陰影需定期見心理醫生

一名16歲香港女生，今年3月在西澳留學期間，疑因生活習慣問題與寄宿家庭起爭執，並報警求助。不過，當地警方到場後，她卻被要求立即在10分鐘內執拾行李，而且即晚送往機場遞解出境返港，同時取消她的入學確認書（COE）及住宿及福利確認書（CAAW）。事件曝光後，於當地華人圈引起熱議，女生與母親之後更公開接受訪問直言不公，更擬入稟法院追究責任。

涉事16歲香港女留學生接受澳洲SBS廣東話電台訪問時表示，由於自己的志願是長大後成為一名獸醫，認為西澳的學制更適合自己，於是決定留學西澳，卻不料竟成噩夢開端。女生自入住寄宿家庭後，對方便開始了一系列的異常行為，包括晚上九點半不可以去廁所、刷牙或斟水；有時候會在深夜大力拍門；拒絕女生安裝門鎖等要求。

今年3月初，雙方又因為清潔浴室頭髮問題發生爭執。女學生當時正與香港的媽媽視像通話，而女戶主則情緒激動，不斷大力拍門長達2小時，女生當時聽從母親的建議，立即鎖上房門並報警求助。惟警方到場後，卻未有聽女生解釋，或查看手機內的視像紀錄，只一面倒批評她太幼稚。

我記得警察第一句話：You being childish and I'm getting sick of it（你現在的表現太幼稚，我真的受夠了）。

女生開門後，警方更聯同學習機構的職員，要求女生於十分鐘內執拾行李，並即晚將她押送至機場，並遞解出境，同時取消她的入學確認書和住宿福利確認書。女學生返回香港後兩日，再在媽媽陪同下前往澳洲，在律師協助下，才能重返校園，並且入住新的寄宿家庭。不過，她的媽媽質疑當局處理失當，稱正同律師研究入稟法院，向有關部門提出申訴，為女兒討回公道：

「我冇做過啲咩。點解又要送我走。明明係受害者，變咗加害者咁樣囉。」

儘管已經復課，但女生表示事件令她內心留下重大心理陰影：

「創傷我覺得都幾大，現在去廁所都有少少驚慌，即是為何當日不讓我關門，我們都有去看心理醫生，心理醫生叫我們定期一個星期去見面一次，我都有很大陰影。」

女生媽媽則正同律師研究入稟法院向有關部門提出申訴，追究責任：

如果道理在我那邊，我覺得無論花多少錢，不是說值不值得，都要去公開事件，因為這問題不只是得我女兒會遇到，只不過就是他們（其他學生）未必夠膽講，第二是他們的父母未必夠膽挺身而出。

轉載自晴報