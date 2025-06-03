濕疹│ 誘發濕疹的4大成因：花草樹木與味精可能致敏，醫生教你兩招紓緩痕癢

濕疹發作痕癢難耐，處理不當更可能導致症狀加劇，令患者飽受困擾。有見及此，皮膚科專科醫生陳厚毅為大家拆解濕疹成因及紓緩方法。

陳厚毅醫生表示，皮膚病症與濕度及溫度相關，每逢天氣濕熱時，便會出現較多皮膚感染，譬如與真菌感染相關的香港腳、灰甲、癬等等；病毒類感染，例如疣等。尤其夏日進行進行瑜珈、游泳等赤腳活動時，感染病毒疣風險便會增加。

反而冬日氣溫下跌之際，真菌或疣這類傳染病症活躍度相對下降，惟天氣寒冷、濕度較低，皮膚便會乾燥繃緊，此時常見濕疹發作、或者濕疹患者症狀加劇等情況。

濕疹患者一般手肘、腳肘及臉部變得痕癢、皮膚乾燥脫皮、出現痕癢，部分患者抓癢後出現紅疹，嚴重誘發皮膚發炎、出現紅腫和熱痛等，即屬於皮膚過敏或皮膚濕疹。

醫生拆解4大濕疹致敏因素

假如出現皮膚過敏，一般建議避開致敏原，然而致敏原種類繁多，大致分為保濕不足、食物因素、環境因素及化學產品因素：

● 保濕不足：建議塗抹滋潤保濕產品、增加塗抹潤膚露次數。

● 食物因素：海鮮、花生、蛋黃、蛋白過敏。

● 環境因素：貓、狗、塵蟎或與花草樹木敏感。

● 化學產品因素：攝取食物味精、香料、色素後， 突然一段時間面部或身體出現痕癢。

診斷過敏源頭方法，陳厚毅醫生指出，通常醫生會先詢間病人近期是否外出旅遊、家中是否有新小動物出現等，食物方面亦很簡單則會詢間患者有沒有食用新食物，惟部份病人未必記得，即使進便了食物日記、記錄了每次進食食物，但仍可能因種類太多而無從入手，此時便可進行食物或環境敏感測試，簡單抽血檢驗IgE，即可追查患者對哪些食物出現敏感。

簡單2招幫助緩解痕癢不適

陳厚毅醫生續指，假如患者病發期間出現皮膚痕癢，可以前往藥房購買含有薄荷或紓緩痕癢成分藥物，幫助減緩痕癢症狀；假如不想使用藥物，亦可以使用冰敷患處，以改善敏感情況。

簡單2招幫助緩解痕癢不適

1. 使用含有薄荷或紓緩痕癢成分藥物

2. 使用冰敷患處改善敏感情況

注意事項：小童或孕婦使用藥物前，建議先查閱說明書、請教藥房職員或請教醫生

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

不過醫生亦強調，雖然藥房購買藥物基本安全，但並非每一款藥物都適合小童或孕婦使用，因此小童或孕婦使用時應要小心，如有任何疑問應查閱說明書、 請教藥房職員或請教醫生。

轉載自晴報