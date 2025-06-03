陳蕾《求救的勇氣》  治癒照顧者之歌 ｜留意兩大平台  讓護老者紓發心情

臨睡前，細聽近期派台新歌，陳蕾《求救的勇氣》的旋律緩緩響起，充滿穿透力的歌聲，配上細膩又療癒的歌詞，令人動容。

副歌那句「借我力量 夠我今晚不需勉強」，是多少徘徊情緒低谷的城市人心聲，特別是狼狽又疲累的照顧者，多麼渴望被理解和支持。筆者想起，那一個在異鄉，被照顧重擔壓至透不過氣的一晚。

話說先夫是罕見病患者，堅毅個性卻如生命戰士。為了搏取逆轉病情的機會，新冠疫情期間把心一橫，數度到東京接受幹細胞治療。因著封關和簽證限制，我成為唯一能夠隨行的照顧者。

強悍武裝 全天候硬撑

病魔很霸道，小至扶他起床替他按摩拉筋，大至沐浴及出行，先夫均需貼身照料。面對「打大佬」級別的照顧高壓，不諳日語又要適應環境，同時為他所受的折磨而心痛。每天身心累透的我，仗著要保護他，強迫自己硬撑，就如《求救的勇氣》歌詞：

//強悍是我武裝 誰也別看透

平時我亦算貼心 報喜不報憂

全宇宙也痛苦 像普通咳嗽

不需太矯情 都可獨個舔傷口//

那時的我以為，病患飽受疾病折磨，遠比照顧者痛苦，因此照顧者沒資格吐苦水。一來病人慘過你，二來認為自己不配被別人聆聽和支持，於是不斷地自我否定，自尊與自信嚴重低落，心理狀態就像歌詞描述：

//借我力量 夠我今晚不需勉強

我太失敗 沒辦法醫好這憂傷

原來放聲求救對比起痛 更難説出口

只怕 露出我的陰暗

得不到理解 更醜

深呼吸打開通訊的畫面

文字反覆修正對話排演

卻未敢打通便掛線

就是未熟習開口已哽咽

怎麼去扮 這刻如常樂天//

陳蕾在新曲《求救的勇氣》MV內的演繹，令人動容。(圖：陳蕾ig)

《求救的勇氣》MV由彭秀慧執導，歌曲感染力加倍。不少歌迷在MV發表的YouTube平台留言，感到被歌曲安慰了身心。(圖：陳蕾ig)

歌詞「原來放聲求救對比起痛 更難説出口」，唱出多少城市人心聲。(圖：陳蕾ig)

MV 最後一幕，陳蕾鼓起勇氣拿起手機，撥通電話。筆者也曾有類似經歷。(圖：陳蕾ig)

神經斷線 情緒崩潰邊緣

如是者，疫情期間三度陪伴先夫旅日求醫，每次逗留接近90日，一對一單打獨鬥。在日期間，他竭力抱持度假的樂觀心態，讓自己的抗病之路輕省一些，我也隨之營造輕鬆環境，避免衝突。可惜道行未夠，第三次旅日時，最大顆的情緒計時炸彈，終於爆發。

當時他因病而口齒不清，九成溝通均是只得兩個字，沒尾音的短速指令，例如「廁所」、「抹咀」等，往往靠估之餘，也因他的語氣和態度倔強而感到難受。縱然知道這是他能力所限，並非其初衷，那一刻繃緊的神經已斷了線，覺得他把自己視作「工具人」，不受尊重，終於吵架了。

火花四濺後，我極度後悔，現在可不是鬥慘鬥辛苦的時候。而我們人在海外，沒有外力支援，若我不求救，萬一情緒崩潰至照顧他的力氣也沒有時，可會一同在異鄉失救？

筆者曾於疫情期間，陪伴先夫赴日治療。當年筆者推著輪椅，與他在日本街頭散步，等待過馬路時，在他的背後拍下這一幕。

借我力量 夠我敢伸手給你抱

鏡頭轉至《求救的勇氣》MV。畫面內，滿臉淚痕的陳蕾，鼓起勇氣拿起手機。電話撥通了，她哽咽地向電話另一邊哭訴心聲。

對的，我在那一晚，做著跟陳蕾相同的動作，得救了。隨後亦跟先夫和解。求救的感受，一如以下歌詞：

//借我力量 夠我敢伸手給你抱

放棄包袱 活下去讓彼此互補

原來我敢求救已經足以 被勇氣治好

相信我會做到

相信我會做到

等一天我可 還給你擁抱//

感謝陳蕾的曲詞，以及MV的動人演繹，邊聽邊睇MV，更易感到共鳴。一個個憂傷的心，被賦予勇氣，也被治癒了。

你值得 被拯救

走過求救之路，我很想跟各位說，每一個身處情緒難關的城市人，每一個扛上照護重擔的照顧者，你們都是有個人價值的，值得被穩穩接住。

彼此也值得被解救，安撫內心那道傷口。

請容許自己訴苦，容許自己有情緒。你並不孤單。

你已很勇敢了，放膽求救吧。總有人願意陪伴你。

後來，先夫染上新冠肺炎，人生「畢業」了，在天家與我的家翁與家姑團聚。我轉而開展了在職照顧者，與弟弟共同支援家中父母的新一頁，並期望透過文字，與照顧者們同行，捕捉希望的小光團，發掘不同的可能性。

兩個網上平台 情緒紓發渠道

的確，並非所有照顧者，也有合適親朋可以訴苦，亦未必有足夠時間或空間傾電話。在此介紹兩個可讓護老者隨心紓發的網上平台。

1. Carers Voice照顧者大大聲fb群組

由慈善機構「大銀 Big Silver」管理，讓護老者分享照顧心得，以及抒發心情，解開心結。留言版不時有護老者吐苦水，或就長者狀況尋求意見。回應亦見活躍，不乏同路人提供有溫度的安慰和支持，以及實務建議，互相打氣。

Carers Voice照顧者大大聲fb群組。(網上截圖)

2. 賽馬會656照顧者好幫搜網頁

由聖雅各福群會營運，除了提供護老資訊，也設有討論區，讓護老者就護老心得、長者中風、患上認知障礙，骨折等議題互相交流，訴說照護心情。此外，網頁亦有24小時運作的聊天機械人，快速回應照顧長者的常見問題。

紓發照顧歷程的困頓，其實也是照顧自己的一個方法，讓自己身心有所依。要照顧別人，先要照顧好自己，才有力量和心神，走更遠的路。

656照顧者好幫搜網頁，設有討論區供用家交流意見。(網上截圖)

陳蕾《求救的勇氣》官方MV

Carers Voice照顧者大大聲fb群組

https://www.facebook.com/groups/carers.voice/

賽馬會656照顧者好幫搜網頁

https://656carer.com/