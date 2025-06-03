時光小食亭：童年回憶重現！今期素食譜：泰式酸甜雞髀菇

午飯的時候，雨總算停了下來。大概是雨的關係，氣溫稍為下降，讓原來悶熱的感覺，得以舒解了一下。不想待在商場裏，吃著連鎖餐廳的午餐。趁著雨暫停的空檔，出走大街去尋找地道美食。聞說辦公大樓的旁邊，那鬧市中的花園裏，兒時吃過小的食亭依在。

已經多年沒有回來這區了，新的工作巧合地讓我再次到訪這地方。「不知道價錢有沒有變化呢？」看到小食亭的那一剎那，時空瞬間回到小時候。那水泥建成的亭子，不曾變過，仍舊販賣著各式吐司、炒麵和魚丸等等。冰箱的玻璃底下，依然放著小朋友愛喝的汽水；狹窄收銀通道前，如昔地擺放著經典洋芋片，和泡泡水瓶子。只是，老闆已經換過人來了。

點過一份腸粉，淘氣地盡情的加入麻醬、甜醬和辣醬。雖然喝的已不再是汽水，而變成一杯熱美式。公園的設備翻新了，四周早已經被高樓大廈包園著，價錢亦不再是十元八塊的了。唯幸，這個小食亭外觀如舊。坐在小食亭前，一切彷彿回到從前，童年的記憶如潮水般湧上心頭。

喀嚓！拍了一張門前的照片，興奮地發送給還有聯絡的小學同學。「原來，那家小食亭還在呀！」

泰式酸甜雞髀菇（2人份）

時間：25分鐘

材料：

雞髀菇（杏鮑菇）3個／番茄 1個／芫荽（香菜）2束／青葱 1束／蒜頭 3粒／乾紫菜條（乾海帶條）半飯碗

調味：

鹽 半茶匙／豉油（醬油） 1湯匙／糖 半茶匙／醋 半湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／麵篩／湯匙／茶匙／湯碗／木舀／碟

步驟：

1. 撕走蒜頭的皮，切去頭尾，洗乾淨後，切成粒（如圖）。

2. 切去芫荽（香菜）的根部，清洗後，切成段（如圖）。

3. 切去青葱的根部，清洗後，切成段。

4. 摘去番茄的蒂，洗乾淨，切成小塊（如圖）。

5. 將雞髀菇（杏鮑菇）切成塊（如圖）。

6. 放步驟於1於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火炒1分鐘。

7. 倒入1湯匙的食油，加入步驟2-4，和乾紫菜條（如圖），續以中火炒，1分鐘。

8. 加入調味料和1.5飯碗的清水（如圖），蓋上鑊（鍋）蓋，以中火煮15分鐘。

9. 當醬汁煮出以後，以 麵篩把渣都分隔開（如圖）。

10. 續以中火，將步驟9，煮至比較濃的醬汁。關火，待用。

11. 清洗平底易潔鑊後，以中火煮沸1湯匙的食油，放入步驟5，炒1分鐘。

12. 加入步驟10，續以中火，多炒5分鐘，至醬汁收乾。

筆記：

1. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

3. 紫菜（海帶）有豐富的礦物質，如碘、鐵、鈣與水溶性纖維，都對提升免疫力很有幫助。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。