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肝癌 │ 男子肚脹胃口差求醫，揭肝癌末期錯過手術，醫生警示：九成患者皆犯同一錯誤
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肝癌 │ 男子肚脹胃口差求醫，揭肝癌末期錯過手術，醫生警示：九成患者皆犯同一錯誤

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症總是悄無聲息地來臨，台灣有臨床愈30年的醫生指出，曾見過不少患者初次求醫便證實是癌症末期，當中9成人均犯了一個相同錯誤。

 

　　台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎於自家的YouTube影片分享案例指，曾遇過一名年約60歲的男子，他因為幾個月的持續肚脹、胃口差、體重減輕，自以為是身體老化，於是便自行買腸胃藥吃。惟幾周後，他的病症不但沒有好轉，反變得更為嚴重，最終立即往醫院求醫檢查，竟發現已是肝癌末期，由於癌細胞已擴散，嚴重到沒有做手術機會。

 

　　廖繼鼎表示，許多看起來好好的平常人，當身體出現一些小狀況而求醫時，往往已是癌症末期，他因此慨嘆其實當中9成病患均犯下沒有定期體檢的錯誤，錯失了早期發現疾病的寶貴機會。

 

　　廖繼鼎表示，除了頭頸癌和乳癌的腫瘤是較易摸到，其它身體內臟腫瘤往往都難以察覺，病者等到感覺不對勁了才求醫，往往已是晚期：

 

　　早期的癌症像顆小種子安靜地生長，只有透過定期檢查才能及早發現它。

 

　　廖繼鼎建議，40歲以下可以每年做一次基礎的健康檢查，包括身高、體重、血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿液檢查等；40歲以上可以再增加一些癌症篩檢項目，如腹部超聲波、胸部X光、乳房攝影、子宮頸抹片、前列腺檢查，若有癌症家族史，更應提早開始做相關癌症篩檢。癌症早期發現，治療成功率也比較高。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#肝癌#癌細胞#定期檢查#肚脹#體重減輕#肝癌症狀
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