男子暴斃45分鐘後奇蹟生還，親述搶救過程與屍袋經歷

「靈魂出竅」是否真的存在? 美國一名男子因服用藥物而於餐廳廁所內暴斃，不過，神奇的是45分鐘後，該男子卻突然死而復生。他其後於社交平台上親述自己「靈魂出竅」的經歷，指自己當時目睹身體被搶救的過程，甚至能聽見身邊人的內心想法。

綜合外國傳媒報道，美國一名男子文森（Vincent Tolman）於多個社交平台上講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。Vincent指，該段瀕死經歷發生於2003年，當時年僅25歲的他，因服用過量減肥補充劑致於餐廳廁所突然暈倒。當救護人員到場時，證實他已無心跳，當場被宣判死亡，屍體更被人裝入屍袋。不過，當時一位新入職的救護人員卻突然因某種「感應」，決定再為他進行心肺復甦術（CPR），而45分鐘後，終成功讓Vincent恢復心跳。

美國一名男子文森（Vincent Tolman）於講述這段「死而復生」及「靈魂出竅」的經歷。(影片截圖)

復活過來的Vincent憶述，在心跳停止的那45分鐘裡，他彷彿是「靈魂出竅」，形容感覺似是自己正坐在電影院的座椅上，看著自己的身體倒在地上。

我就那樣坐著，看著自己的屍體，但我並不覺得那是我。

Vincent指，當時他除了目睹自己的身體被救護人員搬運，甚至能聽見周遭人的內心想法。Vincent特別記得那名救護員內心的掙扎，並看見了對方由打開屍袋至重新進行搶救的全個過程，未幾便突然看到一道光，並聽見一把聲音:

這個人還沒死！

Vincent之後才意識到自己原來一直「親眼目睹」自己的死亡過程，在甦醒前夕他更遇到一名身穿白衣、自稱為導師的男子，將他引領進「天堂」。

瀕死男親見的「死後世界」

Vincent Tolman 2003年經歷一場死而復生的經歷

在心跳停止的那45分鐘，Vincent 感覺自己「靈魂出竅」目睹自己的身體被搬運及入屍袋過程，甚至能聽見救護人員內心的想法。

Vincent 遇到一名身穿白衣、自稱為導師的男子，將他引領進「天堂」

Vincent 指導師引導他回顧人生所做的每一件事，包括善與惡

Vincent 指回帶過程中，不只從自身的角度，也會從自己曾經傷害或幫助過的人視角出發感受

Vincent 當感到難以形容的黑暗與恐懼時，隨後有一道溫暖的光照耀過來，令他內心產生極大的安寧與愛

Vincent 看見自己所做過的所有善行，包括那些他從未意識到對他人產生過正面影響的行為

Vincent 表示原本可以選擇繼續往靈性世界，但因不忍家人傷心，他最終選擇「回到人世」

轉載自晴報

