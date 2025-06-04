養生食療 │ 夜睡、冷飲、精製食物傷脾胃，推介健脾袪濕紅棗茯苓飲

「天氣很潮濕呢！如果有身體抽濕機就好了。」Quennie說。

「有沒有發覺年輕時對潮濕沒太大感覺？」我問。

「說來也是。是甚麼原因呢？」Queenie問。

「有兩個可能，一是我們成熟了，多留意身邊環境變化。其二就是身體差了。」我說。

「如何差了？」Quennie急問。

「都巿人的生活都不太順應自然。一般人都夜睡，而且喝冷飲，吃精製食物。這些都傷脾胃。都巿人久坐，少做運動，氣血運行慢，容易造成積滯。脾胃最出名的作用就是消化。食物入口後經牙齒咀嚼，再到胃腐熟。胃熱要足夠才能把食物腐熟。所以中醫是總是提醒大家不要吃喝生冷。尤其現今發現生冷食物，若處理不善，很易有寄生蟲。胃酸可以殺死一些寄生蟲或其他致病的東西，大前提要夠熱！所以吃喝生冷，飲食又不潔就大問題了。

食物經胃處理後，由脾把當中的水穀精微化作身體有用的氣、血、津液，運到全身。脾胃位處身體中焦，一方面把精華運送上焦至全身，另一方面不要的東西則到下焦，排出體外。中焦還有一個功能，就是溝通上焦和下焦，作調和之用，所以脾胃又有協調和平衡的作用。」我說。

「你的意思是脾胃虛弱導致濕？」Queenie問。

「津液能溫潤肌膚和濡養關節、腦髓、孔竅。如果哪裏停滯，積聚多了，就變成濕了，失去了本來的功用。如果我們體內濕重，加上外濕，即天氣潮濕，就會難受，濕就是不通嘛，所以覺得翳焗。」我說。

「那麼吃甚麼才好呢？」Queenie問。

「讓我介紹一下中藥的古典。」我說。

「我知道，必定是《本草綱目》了！」Quennie說。

「有一本藥書更古老的，就是《神農本草經》，記載藥品365味，分為三等，上品、中品和下品。上藥一百二十種為君，主養命以應天，無毒，久服不傷人。當中茯苓就是上品其中一種。茯苓主要產於雲南、四川等地，當中以雲南出產的質量最佳，故稱雲茯苓、或雲苓。茯苓，性平、味甘，無毒，主胸脅逆氣，憂恚驚邪恐悸，心下結痛，寒熱煩滿咳逆，口焦舌幹，利小便，久服安魂養神，不饑延年。

還有大棗，即紅棗，《神農本草經》也列為上名，性溫，味甘，入脾、胃經，有補中益氣，養血安神，緩和藥性的功效。

所以養生，健脾袪濕，推介煲紅棗和茯苓，作日常保健。一家大小也合適。」我說。

「既然是上品，我就煲多些益街坊了。」Queenie笑道。

紅棗茯苓飲

材料（2杯分量）︰

茯苓3錢、紅棗5粒、生薑2片

製作方法︰

1. 紅棗擘開。

2. 所有材料加水1公升，大火煲滾後改細火再煲20分鐘。

3. 待至合適溫度則可飲用。

4. 可反覆煲至無味。