27歲女子三亞旅遊被蛇咬後腦死，家人控醫院3大離譜處理手法

一名27歲女子於周日（1日）與男友由新加坡飛往三亞旅遊，在酒店附近綠化帶遭不明毒蛇咬傷腳趾，送院後醫院未有重視，只當感冒醫治，結果延誤治療長達4小時，最終搶救無效死亡。家屬悲痛還原事發經過，力數3大醫院罪狀令他們痛失家人。

綜合內媒及《澎湃新聞》報道，死者李麗（化名）男友憶述事發經過，指周日（1日）他與女友由新加坡飛往三亞旅遊期間，當晚在酒店附近散步時，被花壇竄出的東西咬傷，由於當時天色已暗，位置燈光較暗，未能即時發現被甚麼咬到，但懷疑是遭蛇咬。

當時男友將李麗揹到酒店求助無果，立即回房試圖擠出毒血及清洗傷口，之後再乘坐出租出到當地醫院。他憶述指，當李麗出現噁心、嘔吐反應，傷口有些腫大，期間更多次停車路邊嘔吐，最終花了50分鐘才到醫院。

親屬憶述事發經過，揭送院1離奇原因當感冒醫：

到院後，他們告知醫護懷疑被蛇咬，醫生看了看傷口，卻只說「不排除是蟲子咬」

雖然期間李麗嘔吐反應嚴重時，出現意識模糊，但院方只為她施打止吐針及生理鹽水，並安排驗血

最終在驗血報告出來後，院方表示不排除毒蛇咬傷，但他們沒有相關經驗，因此建議轉院。

李麗男友表示，李麗被抬上救護車轉院時已距離咬傷約4小時、已經昏迷失去意識，轉院後經過數小時搶救後，最終失救身亡。

家屬力數醫院3大離譜做法

李麗家屬日前接受媒體訪問，並於社交平台公開事件，慨嘆謂李麗是家中獨女，於新加坡任職幼稚園教師，正準備報考做研究生，父母亦已50多歲，平日與家中眾多親友關係極好，亦經常回家照看老人。家人怒斥醫院做錯3點極離譜，令女兒錯過了最佳的搶救時間，讓一家人痛失親人、要承受痛苦：「兩間醫院的處理方法草菅人命！讓我的姐姐在花一樣的年紀時永遠告別了這個美好的世界。」

家屬力數醫院3大離譜做法

忽視嚴重性，到院後告知醫生被蛇咬，對方卻未有重視，更表示亦可能是蟲咬，需要抽血化驗才能可確定。

黃金搶救時間內無作為，緊急4個小時內，即使事主已出現嚴重不適，仍當做感冒發燒治療。

事主出現昏厥抽搐時未有搶救，確認有被蛇咬可能時只建議對方轉院，錯過所有搶救時間。

毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可影相做記錄有關蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

毒蛇咬傷5大急救法

1. 用肥皂及清水徹底沖洗傷口

2. 垂低受傷肢體至低於心臟位置

3. 可用彈性繃帶包紮但不可紮太緊，以免肢體壞死

4. 減少活動，旁人應安慰傷者，以免傷者情緒激動或運動加速血液流動

5. 如情況許可，可將咬人毒蛇一併帶回，急症室可視乎品種為病人注射血清

資料來源：香港醫療輔助隊

資料來源：澎湃新聞、抖音@XX.

轉載自晴報