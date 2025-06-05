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食品安全｜荷蘭回收HARIBO小熊軟糖：含大麻成分，多人食後頭暈不適，包括兒童
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食品安全｜荷蘭回收HARIBO小熊軟糖：含大麻成分，多人食後頭暈不適，包括兒童

健康解「迷」
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　　德國知名糖果品牌Haribo近日在荷蘭捲入食品安全事件，於5月29日宣佈在荷蘭回收一款可樂味軟糖。當地多名消費者食用該公司推出的「Happy Cola F!ZZ」可樂味軟糖後，出現不適症狀，經警方化驗後，確認部分產品遭大麻污染。事件目前僅限於荷蘭境內，未擴及其他地區。

 

　　綜合外媒報道，荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）報告指出，有些消費者食用Haribo小熊軟糖「Happy Cola F!ZZ」可樂味軟糖後感到頭暈不適；當地警方表示，有家長發現孩子食用該款軟糖後身體不適，遂將一包軟糖帶往醫院，結果驗出軟糖中含有大麻。

 

　　當地警方表示，目前懷疑受污染的為1公斤包裝、有效日期為2026年1月的軟糖，生產批號為「L341-4002307906」 。NVWA指出，警方正調查大麻成分如何混入糖果中，提醒消費者「切勿食用這些軟糖」，並呼籲立即停止食用該批產品。

 

　　Haribo表示，正與當地警方合作釐清污染來源。NVWA已發現至少3包產品驗出含有大麻，目前僅在荷蘭境內發現此問題，其他地區未受影響。為審慎起見，該公司已在荷蘭全國範圍內主動召回所有同款產品，所有退回商品將獲全額退款。「消費者安全是我們的首要考慮，我們非常重視這事件，因此決定在荷蘭實施全面回收行動」。 

 

食用安全｜荷蘭回收HARIBO小熊可樂軟糖被指受大麻污染　多人包括小童食用後不適

Haribo有多款橡皮糖。（圖源：Haribo官網）

 

　　據了解，目前尚不清楚有多少人因食用這批受污染軟糖而身體不適，有關官員表示，Haribo的其他糖果產品均未發現問題。

 

轉載自香港經濟日報

Tags:#食品安全#產品召回#Haribo#橡皮糖#糖果#食品污染#大麻#荷蘭#消費者安全#食品行業
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