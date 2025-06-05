食物安全｜懷孕37周準媽媽吃雪櫃一食物染惡菌致流產，食安中心推7大預防感染措施

夏日炎炎，少不了食冰凍食物消暑，惟孕婦飲食可能要更多加小心。河南一名懷孕準媽媽因食用雪櫃1物，結果慘染李斯特菌不幸流產，醫生強調這類食物即使做足保鮮措施，仍容易有感染風險，需要多加注意。

綜合內媒及《小莉幫忙》報道，河南鄭州一名醫生分享病例指，曾有一名孕婦食用隔夜西瓜後感染李斯特菌，最終不幸流產。

醫生細數常見保鮮方法，恐無法阻隔感染：

他強調指，西瓜放置時間變長，便容易產生李斯特菌。無論吃一半後，另一半包多層保鮮紙放入雪櫃、抑或切走表皮或接觸表面果內後食用，皆無法阻隔細菌感染，因此建議大眾「盡量不要食用隔夜西瓜」。

夏日飲食陷阱！醫生：孕婦感染可致嚴重後果

早前，內地另一名懷孕37周的30歲準媽媽飲食極為小心，最終疑誤食雪櫃1物突感染李斯特菌後入院不幸流產。

南京市婦幼保健院急診醫學科副主任樊益攀指出，李斯特菌可在4℃低溫繁殖，即使食物未腐壞仍含高量病菌，而且斯特菌感染較為隱蔽，一般成人感染後通常會出現輕微的流感症狀，多無特異性。常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，惟孕婦、嬰兒等免疫力低下的人群如果不幸感染，後果可能會比較嚴重。

其中孕婦感染後細菌可穿透胎盤，引發流產、早產或胎死腹中，因此孕婦假如發現胎兒與平日相比，胎動次數變得異常、或活動度明顯地與以前不同，必須立即到醫進行就診和治療，強調：「冰箱不是保命箱，特別是對孕婦這類免疫力較弱的人群來說，更應謹慎處理飲食。」

李斯特菌｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

1. 充分洗淨及煮熟食物。

2. 處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3. 已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4. 盡快進食容易變壞的食物。

5. 剩餘食物要徹底翻熱才能進食。

6. 購買食材時要小心查看食物包装是否完好無缺。

7. 留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

9大高風險食物

1. 未經巴士德消毒法處理的奶

2. 芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3. 冰凍甜品

4. 已經煮熟的凍食肉類

5. 水果

6. 預製或預先包裝沙律

7. 刺身

8. 煙燻三文魚

9. 煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

4大食安貼士

1. 容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內並避免交叉污染

2. 盡快食用雪櫃內容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱

3. 避免進食高風險食物（保質期超過五天的冷藏即食食物）

4. 一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物

資料來源：衛生防護中心及食物安全中心

資料來源：小莉幫忙

轉載自晴報