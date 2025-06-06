癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌 淚憶做照顧者經歷 呼籲珍惜每個當下

現年50歲的台灣知名女星賈靜雯，早前受邀請出席乳癌活動時，自爆她一家三口，包括父母及弟媳均先後患上癌症。當她回憶父親因患淋巴癌離世時，更忍不住淚灑當場，並呼籲大眾要「珍惜每一個當下」。

綜合台灣傳媒報道，台灣女星賈靜雯早前出席一個關於乳癌的活動時，為了鼓勵病友及照顧者家人，於是主動提及一家三人先後患癌的經歷。她表示父親因癌症病逝多年，母親則曾罹患子宮頸癌，連沒有血緣的弟婦亦不幸患上乳癌，一家有3人患癌的經歷令她不禁淚灑當場。此經歷亦令她對定期身體檢查十分重視，因此每兩三年就會做一次，亦會安排丈夫家人去做。她又笑言丈夫修杰楷早前為了進行腸胃鏡檢查，事前需進食清流質飲食，並開始清腸，差點暈倒。

賈靜雯又分享，作為照顧者的過來人經歷，指以往長年拍戲，媽媽總會特別燉湯幫她補身，但後來媽媽罹患子宮頸癌，兩人身份開始調換，她變成落力照顧者，因此十分明白當中辛酸。由於永遠不知癌病何時會復發，賈靜雯不禁呼籲大眾：「真的就是要珍惜每個當下。」

而賈靜雯的弟婦，也就是現年39歲、曾演出電視劇《犀利人妻》的台灣女藝人朱芯儀，確診乳癌至今已有4年；當賈靜雯提起朱芯儀的抗癌史時，賈靜雯亦表示：「我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情只能自己親身經歷，他們的例子，可以給很多患癌的人一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」

轉載自晴報