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健康警號｜44歲TVB當家花旦揭免疫系統問題 與富豪戀情和豪門夢碎經歷
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健康警號｜44歲TVB當家花旦揭免疫系統問題 與富豪戀情和豪門夢碎經歷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB當家花旦姚子羚（Elaine）日前自揭健康問題，指自己因免疫系統異常導致全身反覆出現紅疹，需長期服用抗敏藥及類固醇治療。44歲的她坦言整個五月飽受紅腫搔癢困擾，雖幸未蔓延至臉部，但醫生警告症狀需8至12週才能緩解，目前正嚴格戒口，並暫停戶外活動以專注休養。

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

TVB當家花旦姚子羚（Elaine）日前自揭健康問題，指自己因免疫系統異常導致全身反覆出現紅疹。

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

44歲的她坦言整個五月飽受紅腫搔癢困擾，雖幸未蔓延至臉部，但症狀需8再12周才能緩解。

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

目前她正嚴格戒口並暫停戶外活動以專注休養。

 

　　姚子羚6月1日於社交平台發文透露，自己於5月開始不停生又紅又癢的疹子，求醫後一直服用抗敏藥及類固醇藥物，惟紅疹如「過山車般發展至頂點後才會趨緩」，伴隨強烈嗜睡副作用，直言身心疲憊影響後續工作準備，祝願大眾注重健康，並期盼六月能逐步康復：

 

　　希望這個六月我的皮膚、我的身心，要趕快好起來，才能跟陽光玩遊戲！

 

情路坎坷　傳因1事豪門夢碎

 

　　事業順遂的姚子羚感情路始終未果，最受矚目為與億萬富豪「的士邦」鄭子邦三年戀情。據傳因逼婚導致分手、豪門夢碎。不過早前，分別有傳她與徐少強、及雪梨的兒子、今年42歲的徐偉棟傳出「超越朋友關係」。

 

　　去年11月生日時，胡杏兒、胡定欣等姐妹曾贈送她「一生幸福」清酒祝福，意外引發網友猜測脫單可能，對此姚子羚未正面回應，僅強調珍惜相聚時刻，並以愛心飯盒捐贈長者作為別具意義的生日禮物。

 

蕁麻疹可分急性或慢性

 

　　台灣皮膚科專科醫生周宛儀微曾指出，蕁麻疹俗稱「風赧」，發作時會產生會癢的紅色或白色膨疹。同時，亦可能伴隨神經血管性水腫，一般會發作在眼皮、嘴唇或是手腳皮膚上，而嚴重的神經血管性水腫甚至會腫到氣管，造成呼吸困難，甚至會腫到腸胃道，出現肚瀉症狀。蕁麻疹發作時，會呈現一條條似被搔抓過的痕跡，甚至整片紅腫或是一顆一顆紅疹。

 

　　周醫生指，蕁麻疹可按照發作時間分為急性或慢性︰

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

 

  • 急性蕁麻疹（發作時間少於6周）：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。 
  • 慢性蕁麻疹（發作時間多於6周）：症狀反覆且持續出現，為免疫系統的過度活化，通常找不到病因或誘因。

 

　　而慢性蕁麻疹亦可細分為自發性及誘發性︰

 

健康警號｜44歲TVB當家花旦自揭免疫系統出問題　曾與富豪相戀傳因1事豪門夢碎

 

慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticarial, CSU）

 

　　一般慢性自發性蕁麻疹找不到誘發原因，會反覆出現，多數與與精神壓力有關，通常不是食物過敏所引起的。如果是食物過敏所引發，多數病患在發現並避免誘發的食物後大多可以控制。慢性自發性蕁麻疹可以反覆拖上數個月，甚至有人試過10年以上都無法根治。

 

慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria, CInU）

 

　　物理性蕁麻疹常會看到一抓就腫起來的皮膚劃紋反應，而且身上受壓迫處出現線狀的膨疹。

 

常見蕁麻疹發作5大原因

 

　　周醫生表示，每個人誘發蕁麻疹的原因不一，平日可以觀察自己是否有吃到或接觸較少碰到的東西，了解自己誘發蕁麻疹的原因。

 

1.食物

海鮮、食品添加物、蛋、奶、朱古力、堅果類、酒精


2.藥物

止痛藥、抗生素、顯影劑、血壓藥、中藥、麻醉劑、保健食品

 

3.接觸或吸入

乳膠、化學物質、金屬、香水、染髮劑、保健食品

 

4.物理性

運動、出汗、較熱或較冷、照射太陽、觸碰水、受理、遇到震動

 

5.其他因素

壓力大、感染、接種疫苗、輸血後、蛟叮蟲咬、自體免疫疾病、甲狀腺、懷孕

資料來源：皮膚科專科醫生周宛儀

 

減低蕁麻疹發作風險8大方法

 

1.飲食上要戒口

避免吃辛辣刺激、加工食品、零食、止痛藥、中藥、保健食品、鮪魚、鯖魚、秋刀魚、豬肉、雞肉、醃漬食品、醬料（如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬）、奶製品、葡萄、香蕉、士多啤梨、橙、菠蘿、蕃茄、堅果、咖啡因食物和酒。

 

2.生活上建議避免使用香水或香精，不要吸入有機溶劑。

 

3.放鬆心情，壓力大或失眠會讓人癢上加癢。

 

4.避免逗留在太髒的環境或接觸疢塵，不要逗留在太熱的環境，避免曬太陽或流汗。

 

5.洗澡時溫度不宜過高、避免浸浴或沖熱水涼，以免體溫上升後長更多紅疹更癢。

 

6.不能抓，抓除了會產生皮膚劃紋反應之外，如果抓出濕疹會更癢，另外指甲也需要剪短。

 

7.穿著寬鬆舒適的衣服與內衣褲，避免穿著太緊的衣褲或彈性襪。

 

8.養成攸筆記習慣，規則記錄每次可能的誘發原因，並儘量避免再接觸。

 

資料來源：皮膚科專科醫生周宛儀

資料來源：IG@elaine_yiu

 

 

Tags:#姚子羚#健康#免疫系統#蕁麻疹#慢性自發性蕁麻疹#慢性誘發性蕁麻疹#過敏#飲食#壓力#感情#精神健康
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