台灣8人泰國旅行團遭賣豬仔到緬甸詐騙園，3女逃脫，5人生死未卜

遊泰注意！台灣有一行8人的旅遊團去年年底到泰國遊玩，惟一落機，全團即被「賣豬仔」到緬甸。當中3名年齡較長的婦女支付30萬台幣贖金（約7.6萬港元）後成功逃脫，而另外5名較年輕的團友至今仍生死未卜。

綜合台灣傳媒報道，台灣有8名民眾因貪小便宜，在去年12月被「免費招待遊泰」成功利誘，在桃園機場乘搭廉航抵達泰國曼谷後，旋即被送往緬甸苗瓦迪的詐騙園區。據了解，當中3名年紀較長的婦女，因不擅長使用智能電話及電腦，於是交出30萬台幣贖金（約7.6萬港元）後成功返台。其中一名成功逃脫的婦人表示，8人一到園區即被詐騙集團嚴格監控，整個集團分工嚴密，只要他們開口講台語或流露不滿，就會被暴力對待。

報道又指，團中另外5名年輕人主要負責以假虛擬幣投資部分，騙取金錢，眾人所有手機均被集中保管，以防洩露定位位置。期間有男子曾偷偷將工作用的手機，帶回宿舍和女友通話後被發現，便被人關進小黑屋毒打，遭禁止吃喝，並恐嚇「再犯就活埋」；而截至目前為止，5名年輕人音訊全無，生死未卜。

有返台的婦人回憶出發前，便已經發現有詭異之處，提醒大家不要輕信高薪工作或免費招待旅遊：「在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了。」

轉載自晴報