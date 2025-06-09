北海道一周內4次4級地震，氣象廳警告可能發生大規模地震，呼籲民眾提前做好準備

遊日注意！日本北海道由5月開始便發生多次震度達4級以上的地震，最大一次更達6.3級。由於當地一周內發生4次4級連震是極不尋常，因此，日本氣象廳呼籲民眾要「做好準備」，並提醒1個地方，極有可能有大規模地震發生。

綜合日本傳媒報道，北海道十勝外海於6月2日凌晨3點52分，發生規模6.3級強震，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區均有明顯震感。而且，僅僅16分鐘後，十勝外海在同日凌晨4點08分，再次發生規模4.7級地震，兩次地震的震央幾乎相同。日本氣象廳指出，這2次地震均發生在太平洋板塊與陸地板塊的交界處。

事實上，北海道自5月開始便發生多次震度達4級以上的地震，除了6月2日的6.3級強震外，還包括：

● 5月31日釧路外海規模6.0地震

● 5月26日十勝南部規模5.3地震

● 5月23日浦川外海規模5.4地震

● 5月15日十勝中部規模4.5地震

由5月26日起計算，可見當地於短短一周內，已頻繁發生了四次震度4級以上的地震（6月2日發生了兩次）。

日本北海道由5月開始便發生多次震度達4級以上的地震，最大一次更達6.3級。

北海道十勝外海於6月2日凌晨3點52分，發生規模6.3級強震，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區均有明顯震感。

北海道十勝外海於6月2日凌晨3點52分，發生規模6.3級強震，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區均有明顯震感。

北海道自5月開始便發生多次震度達4級以上的地震

北海道自5月開始便發生多次震度達4級以上的地震

日本氣象廳 : 1地區高危

日本氣象廳表示，這些地震的震央分散，估計彼此沒有關聯，強度也不至於引發其他地震，但提醒千島海溝沿線曾發生過大地震，因此這些地區隨時有可能發生大地震。如2003年北海道十勝外海曾經發生規模8.0強震。

日本氣象廳更指出，未來一旦千島海溝、日本海溝及周邊地區發生規模7.0以上地震，氣象廳將在2小時內發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，警告北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城和千葉縣居民，未來發生更大地震的風險高於以往。民眾亦務必做好防災、防震準備。

轉載自晴報