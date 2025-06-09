27歲女兒家遭鄰居狂捅10刀致死：兇手被判精神分裂，母親怒吼：「精神病就是免死金牌？」

去年成都一名27歲外地留學女高材生，於家門前慘遭女鄰居狂捅10刀致死。事後女疑兇卻被鑑定為「精神分裂症」，令女受害人母親大感不滿，公開向傳媒悲痛怒吼「精神病就是免死金牌嗎？」事件受到外界廣泛關注，連韓團I-DLE葉舒華亦罕見發長文聲援該母親。

綜合內地傳媒報道，事發於2024年6月9日，內地成都某社區一名27歲名為王紫雅的女子，在家門口被一名35歲姓梁的女鄰居持刀殺害，最終身中10刀身亡。事後兇手被鑑定為思覺失調症，免去部分刑事責任能力。對此受害人的母親感到十分不滿，認為兇手的行為是有預謀犯案，並質疑鑑定結果是否屬實，庭審原定於2025年5月27日，但申請證人出庭等原因延期，此事件引發微博熱議。

王紫雅媽媽事後接受傳媒訪問時，認為對方以精神病逃避刑罰，十分憤怒，對此忍不住怒吼：

精神病就是免死金牌嗎？誰可憐我這位母親？

王母哭訴表示女兒高三時被送至北京外國語大學，還曾赴日本神戶大學留學，畢業後曾於北京工作，但為了有更多時間陪伴自己才辭職返回四川，豈料卻出事遇害。她回憶兇案發生前，曾收到愛女發來的微信訊息：「有個人一直在敲門」、「在我們門口吐痰」。直至當日下午1時27分，女兒指出對方仍未離去後，之後王母便再沒有女兒消息。她之後致電大廈管理處，才知道女兒無辜遇刺，最終送院後傷重不治。

為了聲援受害人的母親，韓國女團I-DLE台灣成員葉舒華，亦於5月28日凌晨在微博發長文，形容事件「人神共憤」:

看到這位母親用盡自己的全力，努力保持自己的理智，法律一定要給女兒和社會一個交代，我真的是心疼不已！雖然我們根本不曾相識但我還是心疼不已。

27歲王紫雅於2024年6月9日在家門口被一名35歲姓梁的女鄰居持刀殺害，最終身中10刀身亡。

王紫雅媽媽事後接受傳媒訪問時，認為女疑兇以精神病逃避刑罰。

王母哭訴表示女兒是非常優秀，高三時曾被保送至北京外國語大學，亦曾留學日本。

韓國女團I-DLE台灣成員葉舒華亦於5月28日凌晨在微博發長文，聲援受害人的母親。

事實上，葉舒華對上一次的微博發文，追溯至2024年5月，葉舒華今次亦稱：

我的發聲不是給自己炒熱度，不用過度放大我的行為、不用讚頌也不用說多偉大，我只想讓這個社會重視這個案件！好讓女孩安息和她的母親一個遲來的公正！

轉載自晴報