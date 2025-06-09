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58歲李若彤凍齡Fit爆！難度超高體能震驚網民，曾患抑鬱靠三字走出陰霾
健康Tips

58歲李若彤凍齡Fit爆！難度超高體能震驚網民，曾患抑鬱靠三字走出陰霾

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有「最美小龍女」之稱、現年58歲的李若彤，除了外貌、身材凍齡外，原來體能亦極佳，甚至比年青人更好。她近日於小紅書便上載了一段高強度體能訓練影片，片中她近乎90度垂直落地，令網民震驚。

 

做GYM拍片零老態

 

　　影片中，只見身穿藍白色小背心及白色長褲的李若彤，正進行健身訓練。令人震驚的是，她在健身教練兼演員劉畊宏的協助下，只憑腹肌及手臂力量，便輕易地可在腰板挺直的情況下，以近乎90度垂直落地，而且連續做了五次。成功完成後，她亦立即同劉畊宏擊手鼓掌。她更留言道：

 

　　地心引力都抓不住的強大核心

 

　　片段曝光後，不少人均讚美「姑姑」的體能，「這是快60歲嘛？頂多30歲！」、「太厲害了」、「很強」。

 

　　李若彤於另一條片中分享了她的凍齡心得，她指自己沒有在工作時，逗留最久的地方就是健身室，並即場示範５種不同鍛鍊腹肌的動作，透露每日會重複做800至1000次。她又指40歲時正處於人生低谷，因為感情既不順，父親亦離世，人生彷彿陷入黑洞，亦患上了抑鬱：

 

　　人活得不開心，瞬間的開心都沒有，整個人都很抑鬱，抑鬱到一個程度是想離開這個世界。

 

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

李若彤年青時曾任職空姐，而且樣貌甜美。(網上圖片)

 

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

李若彤1995年憑演出《神鵰俠侶》「小龍女」一角，典定了觀眾心中最美小龍女的地位。

 

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

有最美小龍女之稱，現年58歲的李若彤一向是圈中凍齡美魔女。(IG圖)

 

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

凍齡女神丨90年代古裝女神做GYM拍片58歲零老態 差一步嫁入豪門歷失戀喪父靠1句話戰勝抑鬱

現年58歲的李若彤近日於小紅書便上載了一段高強度體能訓練影片，片中她近乎90度垂直落地，令網民震驚。

 

靠3個字走出黑暗

 

　　慶幸，經過醫生開解，加上跟家人和朋友傾訴，她突然想通一件事，靠3個字令自己釋懷：

 

　　有三個字我告訴自己『無所謂』，醫生說如果你覺得不開心，你就告訴自己無所謂，甚麼都沒所謂。

 

差一步嫁入豪門

 

　　李若彤1995年憑演出《神鵰俠侶》「小龍女」一角演活角色，令觀眾印象深刻，她在年青時曾與商人郭應泉有過一段情，曾因此淡出演藝圈，可惜2人最終分手收場，緣盡豪門。她於個人第一本著作《好好過》，其中有不少篇幅罕有地提及這段長達10年的感情，道盡當中的辛酸和委屈。

 

　　李若彤坦言不時仍回看這段情：「分手後，很多人難以忘記前任，也沒有意識到一個問題：往往我們之所以懷念一個人，忘不掉一段感情，不是因為這個人有多好，更多的是因為我們自己曾經在這段感情中，無所畏懼，赤誠天真，付出一切。」

 

　　她覺得自己事事以對方為重，但都是單方面的付出：「你有妻子的責任，實則並沒有妻子的權利。」

 

　　對方更幾乎每年都會提一次分手，每次李若彤都極力挽回，直到相戀第8年，二人曾確實地分開。可是過了1年4個月後又復合，她以為會一直維持良好關係：「那時候，我覺得破鏡重圓這四字真是好。可是我卻忘了，破鏡即使真的重圓了，裂痕是仍舊存在的。」

 

轉載自晴報

 


 

Tags:#李若彤#小龍女#健身#抑鬱#感情#豪門#精神心理#情緒健康#腹肌#凍齡#保養
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