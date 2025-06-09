健康「脂」識：內臟脂肪自測方法，腰圍超過這個數需注意

上星期提及（1） 脂肪有分「皮下脂肪」和「內臟脂肪」兩種： （2）兩者之間的分別；和（3）內臟脂肪對健康的威脅比皮下脂肪更嚴重。有不少朋友問：「你上次說內臟脂肪不能目測，那如何知道自己的內臟脂肪有否過多呢？」

最精確的量測，當然是用核磁共振（MRI）或電腦斷層掃描（CT Scan）去看看內臟脂肪的分布。亦可以做一次肝臟纖維掃描儀（Fibro-Scan）去看看自己有沒有脂肪肝，因為肝臟脂肪也是內臟脂肪的一種，某程度亦可以反映內臟脂肪的情況。但我們總不能動不動就走去照下「內臟脂肪」吧？！所以日常亦可自己多加留意，以下是一些身體狀況，可反映我們或許有內臟脂肪超標的問題：

（1）身材

腹部脂肪摸上手若是軟軟的、可捏出來的，是皮下脂肪，通常聚焦在下腹、髖部以及大腿位置，造成梨型身材，那是皮下脂肪過多。女性較常見這種梨形身材。反之，若腹部脂肪是囤積在腹中部（胃腩）位置，摸上去是中間一整個腹部硬硬的，用手亦捏不起那些肥肉來，那是內臟脂肪積聚在胃腩周圍、造成典型的蘋果型身材。通常中年男性「發福」，屬於因腹部的內臟脂肪增厚而形成蘋果型身材。

（2）腰圍

若男性腰圍多過90CM，女性腰圍多過80CM，一般來說，都要注意出現內臟脂肪過多的情況。

（3）腰臀比例

將腰圍 ÷ 臀圍，得出的值就是腰臀比例（waist-hip-ratio, WHR）。若男性腰臀比例>0.9，女性>0.8，也是內臟脂肪的高危險群。例如，腰圍 75 cm、臀圍 95 cm，腰臀比 （WHR）大約就是 0.79，若是女性的話，已是危險邊緣，腰圍再肥多1cm的話，就去到0.8，反映內臟脂肪開始有過多的跡象。

（4）腰高比例：腰圍 ÷ 身高，若大過0.5，也代表內臟脂肪過高。

（5）膽固醇值：正常的膽固醇指標是110到200mg/dl，超出這個值容易有內臟脂肪超標的情況。

如果以上五個指標都指向內臟脂肪偏高，那就要注意了。幸好，內臟脂肪絕對有得搞，而且只要有決心去減，會比我們想像中易減。下回分解！