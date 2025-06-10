換個說法，跟失智長老好好說話｜四大金句，照顧者溝通無憂

與家人到酒樓吃飯，母親突然遞上一張手造賀卡：「社工話，係你阿爸送畀佢個女的。」筆者受寵若驚，患上腦退化的父親早已認不到我，怎會無端端送我禮物？我望著他，見他眯起眼睛嘴角帶笑，只是受到病情影響，一句話也說不出來。那麼我應該怎樣回應，他才會明白？

先解釋賀卡由來。雖說父親患上認知障礙症超過十年，幸得母親督促，每周數度前往專門的長者中心，接受復康訓練，得以延緩退化。那張賀卡就是訓練課程的「功課」之一，由社工從旁協助，把紅鶴、氣球等圖案拼貼起來，成為賀卡封面，從中鍛煉手腦協調。

在酒樓等待大快朵頤的父親，似乎已把製作賀卡一事，渾忘得一乾二淨。如果光是跟他說「謝謝」，他理解嗎？

心動不如行動。我拿著賀卡，走到他的旁邊，在他的耳邊說：

「阿爸，我係你個女呀。這張賀卡是你整畀我的，十分多謝你啊！」

筆者捧著失智父親製作的賀卡，與父親合照時，父親佻皮地眨眼。

珍惜連結的瞬間

父親微笑著跟我對望，似懂非懂地點頭。我順勢捧起賀卡，彎身跟父親合照，他佻皮地向我眨眼，這可是他久違的鬼馬動作啊！至此我相信，在他的腦退化世界裏，這一刻有感覺有互動，我跟他「連結」起來了。

自從父親失智至今，他的思緒恍如活在另一個時空，家人苦思如何跟他溝通。最近讀了日本大阪大學名譽教授佐藤真一的著作《換個說法 跟他好好說話》，教導失智患者家屬如何按照病情，使用最佳應對金句，去跟患者有效溝通，令我深受啟發。

日本大阪大學名譽教授佐藤真一的著作《換個說法 跟他好好說話》，直指如何對待失智者的態度，以及回應他們的說話方式，在照護歷程十分重要。書內有大量解說，盡顯同理心，值得一讀。(網上圖片)

《換個說法 跟他好好說話》的日語原著。日本人口老化，失智症也是當地社會重要議題。（網上圖片）

日本學者著書 拆解腦退化相處之道

作者佐藤真一教授直指，腦退化患者能夠清楚分辨「我被責罵了」和「我被稱讚了」，行為亦會因而改變。只要理解病人言行背後的原因，有助應對之餘，也能減少照顧者的煩躁。在此摘錄書中列出的部分處境和回應金句(以「OK」顯示)，以及我的實戰經驗如下：

場景一（輕度失智）：患者不讓人協助如廁

NG：「快去上廁所！不然會尿褲子的！」

OK：「去廁所會舒服很多喔。我陪你去吧。」

佐藤教授解說：前者說法顯得不耐煩，令失智者感到被否定，更顯抗拒。後者的「金句」令患者感到被理解，卸下防備。

其實我爸偶爾也不願如廁，甚至不懂如廁。一次我說了上述「金句」後，陪他入廁所，並模倣坐下馬桶和脫褲子的動作，他隨即懂得跟著做，順利過關。

腦退化患者不願如廁，照顧者經常感到為難。(圖：Max Vakhtbovycn@Pexels)

場景二（中度失智）：患者出現幻聽和幻視

NG ：「你在胡說甚麼，才沒有那種東西。」

OK：「那是甚麼樣的東西啊？」（語氣配合對方）

佐藤教授解說：照顧者很容易落入糾正幻覺的迷思，可是患者覺得自己真的看見了，愈是否定對方，對方思緒愈混亂。反之，對患者的幻覺表示有興趣，去確認他看見甚麼，就有機會去除引發幻覺的物件，消除疑惑。

至於我自己，遇上父親的幻覺，多數順勢而行。有一次他因病入院，不斷指著空蕩蕩的病房暗角說：「那裏有很多呀。」

我反問：「很多甚麼？」

「有好多人囉！」他答我。天啊，你講到好似見鬼咁，嚇親寶寶了。

投訴被偷錢 見招拆招

場景三：（中度失智）宣稱東西或金錢遭竊。

NG ：「你的東西沒有被偷啦。我怎麼可能會偷你的東西！」

OK：「真糟糕，不然一起找找吧！」（讓患者本人找到）

佐藤教授解說：不少腦退化患者也有「被偷妄想」的徵狀，愈否定只會令對方愈激動。若以「我們一起找找看吧」的態度應對，再若無其事地把物品放在當眼位置，並讓對方自行找到，那就較易去除「果然是被偷的」偏見。

場景四：（中度失智）不斷糾纏照顧自己的人

NG ：「不要跟著我啦！」

OK：「我們來聊天吧。」（加上肢體接觸會更有效果）

佐藤教授解說：因為腦退化患者不知自己身在何處，感到不安，因此不想獨處，只顧纏繞眼前的照顧者。這時以理解的態度，嘗試放鬆對方情緒，例如邊喝茶邊交談，或者撫摸患者背部等，進行肢體接觸，有助穩定情緒，消除患者內心的的孤獨感。

能夠與老友記好好相處，是不少照顧者的期盼。(圖：RDNE Stock project@Pexels )

我也有遇過上述情況，只見父親的樣子有點驚慌。當時我請他一起坐下來，拍拍他的肩膊：「我是你的女兒，我在這裏跟你一起的」，進而握著他的手。

相信我，身體接觸不單令男女感情升溫，對於失智照顧對象，肯定大幅「回溫」----至少那一刻，老父的手，重拾體溫，沒有再抖震。

「忘掉天地 彷彿也想不起自己 」，王菲《約定》的歌詞，對一眾認知障礙者而言，是這麼真實，帶來多少難以溝通的困惑。作為照顧者，且以歌詞回敬：「就算你壯闊胸膛 不敵天氣// 兩鬢斑白 都可認得你。」