交通意外 │ 港深西部公路巴士失控撞警車，交通警跳橋保命片段曝光

港深西部公路昨在上周五（6日）傍晚發生驚險交通事故，一輛巴士懷疑收掣不及失控撞向警車，繼而直衝向路肩，一名交通警無路可走及時跳橋保命，飛墮10米高橋下重傷。

事發在上周五（6日）傍晚，於港深西部公路往深圳灣口岸方向近廈村路一帶，當時兩名交通警正處理一輛因故障而停泊在慢線的B3城巴，後方的警車突遭後方另一輛城巴追撞，網上流傳事發時經過車輛的車cam畫面直擊驚險一刻。

兩個交通警處理故障城巴時，有另一城巴駛至。（網上截圖）

一名警員走到大橋路肩位置。（網上截圖）

無路可走跳橋一刻。（網上截圖）

從影片中可見，事發時一輛故障城巴停靠慢線，警車則停在其後方戒護。未料另一輛B3X城巴駛近時竟未減速，直接撞向警車尾部，先掃跌雪糕筒，再直撞警車車尾。警車被推擠至快線撞擊的士，肇事城巴未有停下繼而衝向左側路肩。當時，兩名交通警員正從故障巴士下車，其中一人迅速躲至巴士車頭避險；而另一名警員則衝向左側路肩，因肇事城巴未有減速逼近警員，警員無路可走在10米高的橋樑上跳橋保命果斷跳橋保命。畫面顯示若該員稍有遲疑，恐遭巴士直接撞斃。

肇事城巴擋風玻璃嚴重碎裂。（網上圖片）

肇事城巴擋風玻璃嚴重碎裂。（網上圖片）

警車被撞至尾部凹陷。（網上圖片）

該名跳橋警員跌落橋底樹林位置。救援人員接報趕至於橋底尋回該名警員，他全身多處受傷，當時仍清醒，由救護車送往屯門醫院搶救。直至昨晚10時許仍在搶救，警務處處長周一鳴到醫院探望。據了解，重傷男警31歲姓廖，2014年加入警隊，加入新界北交通管制組2年。

車禍導致4車相撞，涉及2輛巴士、1輛警車及1輛的士，事件造成10人受傷，包括該名墮橋警員、巴士司機、的士司機和巴士乘客等，送往屯門醫院治理。

轉載自晴報