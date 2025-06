凍齡秘訣 │ 40歲Cookies餅碎凍齡外貌曝光，赴英國讀碩士、曾任德勤高級審計員

鄧麗欣(Stephy)今年3月在紅館演唱會尾場上與Cookies成員合體登場,唱出《心急人上》及《Forever Friends》,令不再活躍圈內的「餅碎」動向再次引起關注,其中成員陳素瑩(Gloria)近日就驚喜現身會計師公會講座,分享轉行經驗。

現年40歲的Gloria至今淡出娛樂圈已有20年,當年在Cookies解散後,她毅然選擇飛往英國,考上曼徹斯特商學院(Manchester Business School)主修會計與金融,並在完成碩士課程後返港。她之後通過QP(Qualification Programme)資格考試成為執業會計師,更曾加入香港四大會計師事務所之一的德勤(Deloitte)擔任高級審計員,主力處理製造業及金融機構的審計項目。

驚喜現身會計師公會講座

而她日前就受邀出席香港會計師公會(HKICPA)講座,擔任嘉賓分享轉行的心路歷程。她在社交平台上感觸寫道:「好開心可以同年輕一代分享自己嘅經歷,時間過得真係好快!記得當年我係一個即將畢業、準備踏入職場嘅fresh grad,就係喺呢個房間入面,聽住一位講者分享佢嘅見解。冇諗過15年之後,我竟然會以講者身分坐番喺同一個地方。」她又笑言:「學到嘢而家唔興講星座興講l人定E人」、「唔同年代但大家都係鍾意唱K」,又表示要保持好奇心、靈活有韌性。

從Gloria上載的照片可見,她以低調淡妝造型現身,與一眾講者及年輕人合照,精神狀態甚佳,且臉上不見歲月痕跡。

凍齡女神|事業愛情兩得意 半島酒店舉行婚宴

除了事業有成,Gloria在感情方面亦開花結果,於2021年與老公William結婚。兩人當時在半島酒店舉辦婚宴,邀請舊戰友吳雨霏(Kary)、楊愛瑾(Miki)、區文詩(Angela)等人,一同分享喜悅。而區文詩亦有在IG上分享好姊妹的喜悅,並送上祝福︰「Best wishes for a long and happy life together. Congratulations on your wedding, Gloria! #Cookies」。

何綺玲退圈做靚媽 被讚零走樣如食防腐劑

除了Gloria之外,另一Cookies成員何綺玲(Elaine)同樣已經退出娛樂圈,但3月合體時就被網民盛讚保養得非常好,指她有如食了防腐劑,紛紛寫道:「仲係好得意嘅感覺,個樣同身型都無變過條腿都勁靚」、「佢咁多年仲係咁白咁cute,生咗2個仲有少女感,好勁」。

Elaine在2002年以17歲之齡加入Cookies出道,因為外型細細粒、十分可愛活潑,因此也有不少粉絲,受歡迎程度僅隨隊中兩大人氣王鄧麗欣(Stephy)、傅穎(Theresa)之後。不過,有指公司在2003年決定Cookies要「分拆上市」由「九變四」成Mini Cookies的時候,因考慮到何綺玲身高問題,為齊整好睇於是被楊愛瑾(Miki)取代。

Cookies解散之後,何綺玲退出娛樂圈,只在2010年8月,與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體辦過一次演唱會。之後在2014年3月於澳門舉行婚禮,在2015年初誕下第一胎女兒,現育有一子一女。

Elaine如今不時在社交平台上分享家庭照,一家人經常四出遊玩,十分幸福。而且從她分享的照片可見,她的皮膚一直保養得非常好,絲毫不見老態。此外,她的社交平台上亦不時有與Cookies成員聚會的照片,人緣不錯。

轉載自晴報