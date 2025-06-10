食物中毒 │ 赴中環中菜館婚宴8人食生醃沙白腹瀉嘔吐，4人感染諾如病毒

日前，有網民聲稱在中環一間中菜館參加婚宴後，出現食物中毒症狀，並確診諾如病毒。衞生署衞生防護中心已對此確認，一行8人在該餐廳用膳後約9至57小時出現上吐下瀉、其中4人糞便樣本中檢出諾如病毒；所有患者均曾食用過「生醃沙白」。

8人現食物中毒病徵、4人染諾如病毒

網民在社交平台小紅書發文爆料，指5月3日出席位於中環的「好酒好蔡」婚禮午宴。2日後，部分親屬出現上吐下瀉症狀。

衞生署衞生防護中心回覆查詢確認，中心在5月6日接獲醫院通報一宗懷疑食物中毒個案。根據調查，有4男4女在中環干諾道中3號「好酒好蔡」餐廳用膳約9至57小時後，出現腹痛、腹瀉、嘔吐等病徵。當中5名受影響人士已求醫，其中1人需入院；有4人的糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應。

中心指，患者都曾於涉事餐廳進食共同食物，當中包括潮州醃沙白。除此之外，潛伏期間並沒有其他共同暴露史。衞生防護中心已於同日向食物環境衞生署食物安全中心通報有關個案。

食環署：有海產未徹底煮熟

食環署在接獲衞生防護中心通知後，即時派員到相關處所調查，發現有關處所的衞生情況大致妥當，未有發現違規事項。再經檢視食物烹調流程和衞生情況，並抽取食物和環境樣本作化驗，署方人員亦即時指示有關處所暫停供應所有涉事食物、進行徹底清潔和消毒。

最終調查顯示，事件中有海產並未徹底煮熟；而從相關處所檢取的食物和環境樣本檢測結果均屬滿意。食環署表示，已向相關處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

轉載自晴報