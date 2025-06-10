鄭秀文52歲巡演身材Fit爆｜5大健身凍齡秘訣及自製排毒飲品提升代謝免疫力

現年52歲的香港歌手鄭秀文（Sammi），早前於澳門舉辦8場《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會 2025》，曬出結實有肉的健美身形，再成為討論焦點。

曾患抑鬱骨瘦如柴

Sammi 過去一直覺得瘦到見骨才是美，不過，曾是紙片人身材的她現在完全改變心態，認為健美體型才是真正的自己。加上Sammi在2005、06年時飽受抑鬱症之苦，因此開始認真養成運動習慣，通過健身幫助自己走出低潮，同時身材也逐漸變得健康有力。在不知不覺間，Sammi已持續運動習慣20年，勤力運動更令她真正實現健康美。

5大健身凍齡秘訣

1. 健身室重訓

重量訓練是養成肌肉線條的關鍵，同時提升身體機能和耐力。Sammi 會做健康動作包括：

引體上升：徒手或用彈力帶輔助，強化背肌、手臂與核心。

硬舉：能訓練臀部、腿後肌群打造翹臀。

深蹲：全面地鍛練下半身，幫助提升腿部肌力、穩定核心，塑造身體曲線。

2. 每日慢跑

跑步是有助提升心肺功能的有氧運動，可維持體態同時促進新陳代謝；而戶外慢跑可以沿途欣賞風景，讓身心放鬆。

3. 棒式訓練（Plank）

棒式訓練在家就能做，既方便又能有效訓練深層核心肌群，例如腹賴橫肌、橫膈膜、骨盆底肌等，同時能刺激臀大肌、股四頭肌與手臂肌力。

長期訓練不但可以改善駝背、姿勢不良問題，還能幫助身體更穩定、平衡。

4. 自製排毒飲品（Kefir Water）

Sammi 平時愛飲水克非爾飲品（Kefir Water），這是一種含有活菌的天然發酵飲品，自然無添加幫助消化，是瘦身良伴，有助於身體補充益生菌、改善腸道環保、減緩便秘，更可以提升免疫力與促進代謝。

水克非爾飲品製作方法如下：

材料：水克非爾菌粒、天然礦泉水、有機糖、水果乾（比例1:1:1:1）

步驟：在玻璃罐中預留1/3空間，將所有材料倒入；蓋上容器，靜置發酵；飲用前以塑膠濾網濾走菌粒。

5. 高蛋白飲食

Sammi 曾透露會持續3個月只吃雞胸、豆腐、雞蛋、cottage cheese 和魚。

高蛋白、低加工的飲食方式，能有效幫助肌肉生成與修復，非常適合想增肌或維持線條的人。

資料來源：@sammi_chengsauman

Sammi表示，自己現在的運動方式比起以往日日跑八公里，已經完全改變。由純帶氧變成帶氧只佔三成，另外七成是負重鍛鍊和體能，甚至只是步行，避免過量運動：

原來避免過量運動，可以避免皮質醇偏高。皮質醇偏高會使腹部脂肪不易消減。

而且，她每星期也至少有兩天完全不做任何運動，在「放縱日」吃垃圾食物：「人到中年，懂得改變，締造更適合的方式。其次，及時行樂很重要。」

轉載自晴報