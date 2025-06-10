炎夏一口寒天的清涼甜點，今期素食譜：清甜石菜花涼糕
叫它「海凍菜」好，稱它「鳳尾菜」也好。每年四月至七月，生於北部和東北部海域的它們，特別的旺盛。外貌平平無奇的它們，卻是有著豐富纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質（鉀、鈣、碘）等營養的海澡，常拿來當寒天食用。
剛好這個時候，氣溫特別的炎熱。在30多度的烈日之中，一口冰凍的西瓜汁，一口涼爽的寒天，總能叫人暫且忘卻外頭悶熱難耐的盛夏。超市裏的寒天和洋菜，很常看得見，偶然遇上了石花菜，新的食材，豪不猶豫的把它帶回家。
石花菜，不像洋菜那樣有種塑膠絲的觀感，反而有點看來像乾的魷魚絲。放到水裏煮，不怎麼溶化，但水卻慢慢變得混濁。由於本身味道平淡的它，只要加入喜歡的食材，和適量的糖，這個神奇的自然界的好家伙，放進冰箱冷藏一下，竟然幻化成美味爽口的果凍，果真是炎夏中的簡單易做又好吃消暑甜點。
清甜石菜花涼糕（4人份）
預備和煮食時間：25分鐘
冷藏時間：1小時
材料：
石花菜 1茶杯／杞子（枸杞）1湯匙／乾菊花2湯匙
調味：
鹽 半茶匙／紅糖 4湯匙
工具：
砧板／菜刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／麵篩／湯匙／茶匙／湯碗／木舀／碟
步驟：
1. 用熱水泡浸石花菜至變軟。
2. 清洗步驟1，瀝乾水，待用。
3. 分別清洗乾菊花和杞子（枸杞）。
4. 以中火煮沸1.5 湯碗的清水，放入步驟1和洗過的菊花，以中火 煮15分鐘。
5. 用麵篩撈起石花菜，然後放進杞子，和調味料，攪拌均勻，以中火多煮5分鐘。
6. 放涼步驟5，倒進啫喱模（果凍模型）裏，然後放雪櫃（冰箱）沒放冰的地方冷藏1小時。
筆記：
1. 石花菜含種藻蛋白，維生素B、胡蘿蔔素，不飽和脂肪酸、鉀、鐵、碘、磷等提升免疫力的礦物質。
2. 菊花含能幫助加強抗體的類黃酮。
3. 杞子有促進抵抗力的的維生素C、維生素E和多種氨基酸等。
4. 蔬果全部要徹底洗淨。
5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。
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