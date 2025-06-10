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炎夏一口寒天的清涼甜點，今期素食譜：清甜石菜花涼糕
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炎夏一口寒天的清涼甜點，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　叫它「海凍菜」好，稱它「鳳尾菜」也好。每年四月至七月，生於北部和東北部海域的它們，特別的旺盛。外貌平平無奇的它們，卻是有著豐富纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質（鉀、鈣、碘）等營養的海澡，常拿來當寒天食用。

 

　　剛好這個時候，氣溫特別的炎熱。在30多度的烈日之中，一口冰凍的西瓜汁，一口涼爽的寒天，總能叫人暫且忘卻外頭悶熱難耐的盛夏。超市裏的寒天和洋菜，很常看得見，偶然遇上了石花菜，新的食材，豪不猶豫的把它帶回家。

 

　　石花菜，不像洋菜那樣有種塑膠絲的觀感，反而有點看來像乾的魷魚絲。放到水裏煮，不怎麼溶化，但水卻慢慢變得混濁。由於本身味道平淡的它，只要加入喜歡的食材，和適量的糖，這個神奇的自然界的好家伙，放進冰箱冷藏一下，竟然幻化成美味爽口的果凍，果真是炎夏中的簡單易做又好吃消暑甜點。

 

清甜石菜花涼糕（4人份）

 

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

 

預備和煮食時間：25分鐘

 

冷藏時間：1小時

 

材料：

 

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

 

石花菜 1茶杯／杞子（枸杞）1湯匙／乾菊花2湯匙

 

調味：

 

鹽 半茶匙／紅糖 4湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／麵篩／湯匙／茶匙／湯碗／木舀／碟

 

步驟：

 

　　1.    用熱水泡浸石花菜至變軟。

 

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

 

　　2.    清洗步驟1，瀝乾水，待用。

 

　　3.    分別清洗乾菊花和杞子（枸杞）。

 

　　4.    以中火煮沸1.5 湯碗的清水，放入步驟1和洗過的菊花，以中火 煮15分鐘。

 

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

 

　　5.    用麵篩撈起石花菜，然後放進杞子，和調味料，攪拌均勻，以中火多煮5分鐘。

 

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

炎夏的一口寒天，今期素食譜：清甜石菜花涼糕

 

　　6.    放涼步驟5，倒進啫喱模（果凍模型）裏，然後放雪櫃（冰箱）沒放冰的地方冷藏1小時。

 

筆記：

 

1.    石花菜含種藻蛋白，維生素B、胡蘿蔔素，不飽和脂肪酸、鉀、鐵、碘、磷等提升免疫力的礦物質。

2.    菊花含能幫助加強抗體的類黃酮。

3.    杞子有促進抵抗力的的維生素C、維生素E和多種氨基酸等。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#夏天#海凍菜#鳳尾菜#海澡#寒天#石花菜#甜品#杞子#枸杞#菊花
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