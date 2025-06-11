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內地女中環天橋疑遇迷暈黨，問路後臉部麻痺頭暈無法行走
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內地女中環天橋疑遇迷暈黨，問路後臉部麻痺頭暈無法行走

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遇到可疑人士靠近要提高警覺！內地一名女子遊港期間，於中環天橋遇一名女子問路後，突然出現臉部發麻兼頭暈，幾乎無法行走。事後細思極恐，故發文吐露細節，憶述該名女子靠近問路時手持1物，呼籲大眾要多加注意。

 

　　該名女遊客於小紅書以「在香港中環遇到一個恐怖的事情，想想都後怕」發文，指自己於5月22日晚間8時許，與朋友一前一後行走於香港中環天橋前往港鐵站途中，遇到一段驚險經歷。

 

迷魂黨｜內地女中環天橋疑遇「迷暈黨」 手持1物埋身問路 臉部發麻兼頭暈2小時

迷魂黨｜內地女中環天橋疑遇「迷暈黨」 手持1物埋身問路 臉部發麻兼頭暈2小時

迷魂黨｜內地女中環天橋疑遇「迷暈黨」 手持1物埋身問路 臉部發麻兼頭暈2小時

 

　

中環天橋疑遇「迷暈黨」手持1物埋身問路

 

● 遇到一名戴粉紅色帽子、披著長髮的女子手持紙張突然靠近問路。

● 該名女子持紙詢問「如何前往港鐵站」，惟對方一靠近，她便立即出現不適。

● 雖意識清醒，但臉部麻痹伴隨強烈暈眩致無法行走，需倚靠朋友攙扶並不斷拍打臉部緩解，2小時後症狀才有所緩解。

● 可疑女子事後迅速離開，事主當時也沒想到那麼多，之後便繼續行程。直到後來回到酒店後，才「愈想愈不對勁」。

● 因此決定發文警世，懷疑對方專挑年輕女性下手，呼籲民眾提高警覺：「女孩在外面一定要警惕！」

 

大挑網民分享同類經歷

 

　　事件引發網民熱議，有留言指自己亦於香港遇到同類事件，亦有網民表示深圳亦曾出現類似手法「一個老太太問路，手裡拿著四四方方的紙張，我就趕緊走了。」部分網友建議遇類似情況應立即報警。

 

網民有乜講

 

我在十幾年前的深圳街頭遇到一模一樣的問路招數，一個老太太問路，手裡四四方方的一張紙，說幫看紙裏的地址怎麼走，我留了個心眼，說要我幫忙看地址可以，但必須你自己打開，她支支吾吾不打開，我就趕緊走了。

以前的人口拐賣就是這樣子的，還有些人把迷藥藏在指甲裡，一彈，就可以彈到飲料或食物，甚至嘴巴裏面。

98年的時候和朋友在廣州的人行天橋也遇到過類似的事，當時和朋友兩個女孩過天橋，我戴著一條金手鍊，當時迎面走來一個年紀，穿衣講究的女人，快靠近我的時候，我看到她向我噴煙，有清涼的感覺，當時神智還清醒，拉著朋友說我好暈，不知過了多久走著走著才發現我的金手鍊沒有了。當時也沒報警，自己年齡太小了都不知道自己迷魂了。

有鼻炎對粉塵比較敏感，平常出門戴口罩會不會中招？

我奶奶就被迷過，把家裡金錢和首飾全部給別人了。

 

資料來源：小紅書@華彩思慕雪山茶

 

轉載自晴報

 

Tags:#中環#港鐵#香港#健康問題#網絡熱話#迷暈黨#臉部麻痹#頭暈
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