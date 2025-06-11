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42歲房祖名韓國出席婚禮，髮線後移遭指急速衰老，網民直言比成龍還蒼老
健康Tips

42歲房祖名韓國出席婚禮，髮線後移遭指急速衰老，網民直言比成龍還蒼老

健康解「迷」
健康解「迷」

　　資深藝人成龍之子房祖名，過去曾在內地因涉毒被捕，此後已較少在幕前及公開活動現身。不過，近日房祖名被發現於韓國出席一場婚禮，髮線產生明顯變化，意外引起關注。

 

　　現年42歲的房祖名於2014年因涉嫌容留他人吸毒罪、藏毒罪，被判處6個月監禁，自此列入劣質藝人被內地封殺，之後變得低調鮮有現身公開場合，社交平台也幾乎沒有更新。不過，近日房祖名現身韓國首爾，出席美籍韓裔模特兒Irene Kim的婚禮，現場還有不少名人，包括車銀優、鄭秀妍（Jessica Jung）、吳建豪前妻石貞善等，場面星光熠熠。

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名是資深藝人成龍之子。（資料庫圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

曾與薛凱琪合作，主演電影《早熟》。（資料庫圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名於2014年因涉嫌容留他人吸毒罪、藏毒罪，被判處6個月監禁。（新華社圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名於2014年因涉嫌容留他人吸毒罪、藏毒罪，被判處6個月監禁。（新華社圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名於2014年因涉嫌容留他人吸毒罪、藏毒罪，被判處6個月監禁。（新華社圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名與柯震東、陳柏霖等人交好。（微博圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名自涉毒事件後轉趨低調，鮮有現身公開場合，社交平台也幾乎沒有更新。

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名曾在吸毒事件後上載剃頭相。（微博圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名曾在吸毒事件後上載剃頭相。（微博圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名與柯震東在2023年罕見合體直播。

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名（前排左一）近日被發現在韓國出席模特兒Irene Kim的婚禮。（IG圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名（後排右一）近日被發現在韓國出席模特兒Irene Kim的婚禮。（IG圖片）

 

驚人變化｜42歲房祖名罕見亮相被指老態畢露 現「不規則髮線」網民震驚：比成龍還蒼老

房祖名（後排右一）近日被發現在韓國出席模特兒Irene Kim的婚禮。（IG圖片）

 

　　從現場照片可見，房祖名穿上藍色恤衫及卡其色西裝外套，配戴金絲眼鏡及帽子，五官及身形變化不大，狀態亦不俗，比以前成熟沉穩。不過當他脫下帽子拍照時，就被發現其髮線後移且不規則，頭髮亦較為稀疏，引起不少網民關注，有人直言他看起來比年過七十的父親成龍還要蒼老。據悉，房祖名目前定居台北，雖生活低調，但仍不時出現在夜店場所，生活習慣似乎並未有太大改變。

 

轉載自晴報

 

Tags:#房祖名#成龍#南韓#首爾#網絡熱話#健康問題#衰老#髮線#吸毒#藏毒
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